Ifeme presenta oficialmente su candidatura y aspira a superar los ocho millones en inversión

El director de Imefe, José María Mesbailer. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) ha presentado oficialmente su candidatura a la nueva convocatoria del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

En una nota de prensa, el Consistorio jiennense ha informado que el nuevo proyecto, bautizado como 'Minerva', nace con una vocación "claramente continuista" frente a su predecesor, el "exitoso" programa 'Atenea' en plena ejecución, del que toma el "relevo histórico y conceptual, siendo Minerva su equivalente en la mitología romana". Un proyecto que aspira a sumar casi 400 nuevos beneficiarios a los más de 800 que ya aglutina el plan actual.

Por su parte, el director de Imefe, José María Mesbailer, ha indicado que "la solicitud de este nuevo fondo, de estricta concurrencia competitiva, constata la extraordinaria capacidad de planificación estratégica y gestión del Imefe". Mesbailer ha explicado que "de lograrse la aprobación de 'Minerva', la ciudad de Jaén se aseguraría la ejecución ininterrumpida de itinerarios de inserción sociolaboral hasta junio de 2029, movilizando entre ambos programas una cifra histórica que supera los ocho millones de euros destinados íntegramente a la empleabilidad en la capital".

El proyecto Minerva se ha presentado avalado por el "intachable desarrollo de Atenea", un programa que no solo obtuvo "la máxima puntuación" entre todas las capitales españolas en su adjudicación, sino que está "marcando un hito" en la administración local por el "escrupuloso cumplimiento" de todos sus indicadores europeos, según ha señalado el Consistorio. "Este rigor se está traduciendo, día a día, en formación de alta calidad y empleabilidad real y tangible para la ciudad", ha añadido.

En este sentido, Mesbailer ha valorado la maquinaria humana que hace posible este despliegue. "El paso de Atenea a Minerva no es un simple cambio de nomenclatura, es la constatación de un modelo de gestión riguroso, transformador y diseñado con visión de futuro. Estamos demostrando una capacidad de planificación técnica de primer nivel", ha señalado.

De igual forma, el directivo ha resaltado que "el éxito arrollador de Atenea, donde hemos superado las expectativas de los exigentes indicadores europeos, es el fruto directo de la profesionalidad, la brillantez y el compromiso inquebrantable de todo el equipo que compone el Imefe, y muy especialmente de los técnicos que lo están ejecutando sobre el terreno". "Acudimos a Europa a por los fondos de Minerva con el aval incontestable de estar haciendo las cosas con la máxima excelencia profesional", ha subrayado Mesbailer.

Al igual que su predecesor, el proyecto Minerva está dirigido a personas desempleadas en general, pero con especial atención a aquellos colectivos con "mayores dificultades y barreras para acceder al mercado de trabajo". A través de itinerarios personalizados, formación específica y transversal, y prácticas profesionales, el objetivo es "dotar a los ciudadanos de herramientas reales que transformen su situación socioeconómica".