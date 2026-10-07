La Iglesia del Juramento de San Rafael de Córdoba pone en marcha una nueva edición du sus visitas guiadas

Asistentes a una de las visitas guiadas a la Iglesia del Juramento de San Rafael de Córdoba. - Centro de Interpretación del Juramento de San Rafa

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia del Juramento de San Rafael ha puesto en marcha una nueva edición de su programa de visitas guiadas dirigido a centros educativos, colectivos y asociaciones, en el marco de una iniciativa que "permitirá acercarse a la historia de San Rafael y comprender la estrecha vinculación que la figura del Custodio mantiene desde hace siglos con la ciudad de Córdoba", con una propuesta que "combina historia, patrimonio, arte, tradición y divulgación, a través de diferentes espacios de la iglesia y de su Centro de Interpretación".

Según ha informado en una nota el Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael, el lanzamiento de este nuevo programa de visitas se realiza durante el mes que celebra la festividad del Custodio de Córdoba, "un momento de especial significación para los cordobeses", destacando el rector de la Iglesia del Juramento de San Rafael, Fernando Cruz Conde, que esta iniciativa pretende "abrir todavía más San Rafael a Córdoba y ofrecer a colegios, asociaciones y colectivos la oportunidad de conocer no solo la historia del Custodio, sino todo el patrimonio y las tradiciones que se reúnen en este lugar".

La visita comienza en el propio templo, donde los participantes reciben una introducción a la Iglesia del Juramento y a algunos de sus principales elementos artísticos y devocionales. A continuación, el recorrido se detiene en el Cristo de la Hermandad Universitaria y el área expositiva dedicada a la Sábana Santa, que permite acercarse de una manera didáctica a esta temática.

Uno de los principales contenidos de la visita se encuentra en el Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael. A través de sus diferentes espacios, los visitantes pueden descubrir la historia de la devoción al Arcángel, la tradición de su aparición al Padre Roelas y las razones que explican la profunda vinculación de San Rafael con Córdoba y su condición de Custodio de la ciudad.

El itinerario permite igualmente conocer el espacio dedicado a los mártires de Córdoba, con un recorrido por diferentes momentos históricos, desde los mártires de época romana y los mozárabes hasta los del siglo XX. La visita concluye en los patios de San Rafael, uno de los grandes atractivos del conjunto y que ha obtenido el Primer Premio en la categoría de Patios Conventuales del Concurso Municipal de Patios de Córdoba en sus dos últimas ediciones, 2025 y 2026, convirtiéndose también en una oportunidad para explicar a los escolares y visitantes la importancia cultural y patrimonial de la tradición de los patios cordobeses.

Con motivo de esta nueva edición del programa se ha elaborado además un dossier informativo específico, especialmente pensado para facilitar a colegios, asociaciones y colectivos la preparación de la actividad. El documento explica de manera visual los diferentes espacios que integran el recorrido y los principales contenidos que se abordarán durante la visita. El dossier estará disponible en la página web del Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael (www.juramentosanrafael.com), donde los interesados podrán obtener información sobre la propuesta y preparar su visita. Para más información y para solicitar visitas, los interesados pueden contactar a través del correo electrónico 'info@iglesiadeljuramento.com'.