Igualdad hace en el primer trimestre del año 12.213 valoraciones de dependencia, 32% más que en el mismo periodo de 2018

PSOE-A dice que los datos "son sesgados y no ciertos" y lamenta que en cien días de gobierno "hay casi 2.000 personas menos atendidas"

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha realizado en el primer trimestre de este año 12.213 valoraciones de dependencia, un 32 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Así lo ha destacado la consejera Rocío Ruiz durante su intervención en el Pleno parlamentario de este viernes.

"Casi 3.000 valoraciones más este año que se han realizado gracias al esfuerzo del conjunto de profesionales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), a los que quiero agradecerles su trabajo y compromiso en favor de las personas en situación de dependencia de Andalucía", ha asegurado durante su intervención en respuesta a una pregunta planteada sobre este tema por la socialista Soledad Pérez.

En este sentido, Ruiz ha informado que "en estos tres primeros meses del año, se han dado de alta a 6.032 nuevas personas beneficiarias que se han incorporado al sistema y que han comenzado a recibir las más de 10.000 prestaciones de dependencia (10.261) que les han sido reconocidas en su Programa Individual de Atención (PIA)".

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha anunciado también en el Pleno que "ya se han incorporado los 27 nuevos efectivos destinados al refuerzo de la plantilla del Servicio Andaluz de Teleasistencia en la sede de Málaga, tras la autorización el pasado 12 de febrero por el Gobierno andaluz de una tasa de reposición extraordinaria".

Además, Ruiz ha avanzado que "en estos momentos, se están incorporando nuevos dispositivos tecnológicos para la detección de situaciones de riesgo como detectores de gas, humo, caídas, así como teleasistencia fuera del domicilio o geolocalizadores. Un servicio que supone un importante avance en la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios sociales y que, sin duda, contribuye a la promoción de la autonomía y seguridad de las personas usuarias tanto dentro como fuera de su domicilio".

Por último, ha informado también del compromiso adquirido por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de aumentar la aportación de la Junta para cubrir el coste de las plazas concertadas, aplicándose como primera medida una subida del 1,2 por ciento del IPC (Índice de Precios al Consumo) con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Además, "se está avanzando en las negociaciones mantenidas en lo relativo al precio/plaza de los conciertos en los centros de atención para personas con discapacidad y personas mayores", ha destacado.

"Todas las valoraciones e incorporaciones al sistema de dependencia llevadas a cabo en el primer trimestre se realizaron fuera del plan de choque, con una inversión de 77 millones de euros, que entró en vigor el pasado 1 de abril. Este esfuerzo supone la demostración de que el nuevo equipo no ha perdido ni un minuto a la hora de tomar las decisiones necesarias. Este gobierno está poniendo en marcha, con voluntad, compromiso y determinación, una batería de medidas para corregir la situación de colapso del Sistema de la Dependencia en Andalucía que nos hemos encontrado y, de esta forma, contrarrestar la ineficaz gestión llevada a cabo por el anterior Gobierno socialista", ha concluido la consejera.

Por su parte, Soledad Pérez ha afirmado que se trata de unos datos "sesgados y no ciertos" y ha afirmado que los datos "reales" después de cien días de gobierno es que "hay casi 2.000 personas menos atendidas", ya que "212.243 fue su herencia de atendidos, y en solo cien días 210.204", toda vez que ha añadido que la lista de espera "ha aumentado en 2.200 personas más".

PSOE-A PIDE "NO MENTIR PARA ANUNCIAR PLANES FANTASMAS"

Sin embargo, continúa, "han vendido a bombo y platillo un plan de choque para quitar listas de espera que, según dicen, entró en vigor el 1 de abril", pero "no es cierto, porque ese día no pusieron ni una sola medida y ni un solo euro". Además, dice a Ruiz que "se contradice" porque "si dicen que han valorado más, dónde están las resoluciones de dependencia". "No pueden valorar más y tener menos personas atendidas", apostilla.

"El dinero es el mismo, así que al menos debería haber mantenido las personas atendidas", ha espetado Pérez a Ruiz, a la que ha pedido "rigor y certeza" y "no mentir una y otra vez para anunciar planes fantasma".