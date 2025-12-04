Igualdad sostiene que la presentación del libro de Juan Soto Ivars debía haberse realizado en un espacio "privado"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que el libro 'Esto no existe', cuyo subtítulo es 'Las denuncias falsas en violencia de género', de Juan Soto Ivars, debería haberse presentado en un espacio "privado". Sus declaraciones se producen tras la polémica generada por la presentación del libro realizada el pasado jueves en la biblioteca Infanta Elena, organizada por el Centro Andaluz de las Letras (CAL), sobre las supuestas denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género.

En un comunicado, la consejera ha reafirmado que "la violencia de género existe y, por desgracia, es una realidad que nos golpea diariamente". En este sentido, ha subrayado que "la lucha contra esta terrible lacra debe abordarse desde la unidad de toda la sociedad".

Por otro lado, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía remarcó en la presentación "la labor de promoción del libro y colaboración con el sector, sin que ello signifique que se esté o no de acuerdo con los planteamientos de los autores".

"La programación literaria del CAL se rige por razones de calidad y actualidad, caracterizándose por su pluralidad y diversidad de puntos de vista, fomentando el debate intelectual, la libertad de expresión y el contraste de ideas y corrientes de pensamiento", subrayaron fuentes de la Consejería de Cultura y Deporte, que incidieron en que "respetamos la autonomía de las direcciones artísticas y de programación de los distintos espacios, con un firme convencimiento en la libertad de creación y de expresión".

Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, instó a la Junta a rechazar la celebración de la presentación del libro, al considerar que este hace "apología de la violencia machista". Iza calificó de "barbaridad e indecencia" que se realizara en un espacio público.

En este sentido, argumentó que la obra "profundiza en el discurso de las denuncias falsas para deslegitimar e intimidar a las mujeres que se atreven a denunciar la violencia de género, contribuyendo así a que las mujeres tengan menos herramientas para salir de situaciones de violencia y los hombres puedan seguir perpetrándola".