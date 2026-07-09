El III Congreso AFE & APCE arranca en Córdoba con una participación de 200 profesionales del sector ferial y congresual

Autoridades y respnsables de la organización del III Congreso AFE & APCE, durante la organización del mismo. - AFE & APCE

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso AFE & APCE, un encuentro bienal que reúne a los principales profesionales del sector ferial, congresual y MICE de España, ha arrancado en Córdoba con una jornada inaugural centrada en la innovación que impulsa el cambio y con una participación de 200 profesionales del sector.

Según han informado en una nota la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), que organizan el congreso, el mismo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, cuyos representantes se han dado cita en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba.

Durante la inauguración, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent Cruz, ha destacado la capacidad de adaptación demostrada por la industria de congresos y reuniones, que ha sabido reinventarse, incorporar la innovación y avanzar hacia modelos más sostenibles sin perder el valor del encuentro presencial.

En este sentido, ha afirmado que "los congresos son mucho más que espacios para celebrar eventos, son foros de intercambio de conocimiento y experiencias que impulsan la innovación y proyectan internacionalmente la imagen de las ciudades que los acogen".

Además, ha resaltado el potencial de Córdoba como destino MICE y ha señalado que la celebración de este III Congreso refuerza el posicionamiento de la ciudad "como referente del turismo de reuniones en España y constituye una oportunidad para compartir conocimiento, generar alianzas y seguir construyendo el futuro del sector".

Por su parte, la delegada de Turismo de la Diputación y vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Narci Ruiz, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha agradecido la elección de Córdoba como sede del congreso, destacando el atractivo turístico y gastronómico de la ciudad y la provincia.

"Estos encuentros permiten compartir conocimiento, construir talento y seguir fortaleciendo el tejido empresarial", ha afirmado, al tiempo que ha destacado el impacto que este tipo de eventos tiene para proyectar el destino y atraer nuevos visitantes.

El presidente del Foro MICE, Luis Gandiaga, por su lado, ha destacado la importancia de la colaboración entre asociaciones, instituciones y empresas para afrontar los retos del sector y ha celebrado el compromiso de las entidades organizadoras por impulsar una visión compartida de la industria.

"Construir futuro pasa por sumar, trabajar juntos y dar voz a todos los perfiles que forman parte de la industria", según ha afirmado Gandiaga, quien ha asegurado que el sector "vive un momento de grandes oportunidades, pero también de elevada competitividad, lo que exige avanzar en innovación, sostenibilidad y gobernanza, además de apostar por la atracción y el relevo del talento como claves para garantizar su crecimiento".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), Sylvia Andrés Guilló, ha agradecido el respaldo de las instituciones a un sector que ha calificado de estratégico por su capacidad para generar oportunidades e impulsar la actividad económica en los territorios.

Además, ha puesto en valor la colaboración entre las entidades organizadoras y ha explicado que la utilización de dos sedes para el congreso simboliza la integración entre la actividad congresual y ferial. En referencia al lema del encuentro, ha afirmado que "sin talento no hay innovación, sin innovación no hay nuevos horizontes y sin nuevos horizontes nuestro sector deja de evolucionar", animando a aprovechar el congreso para seguir construyendo juntos el futuro de la industria MICE.

El presidente de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), Xabier Basañez Llantada, por su lado, ha agradecido el apoyo de las instituciones a la celebración del congreso y ha destacado el papel del sector como motor de la economía, la innovación y el desarrollo de los territorios.

También ha resaltado la colaboración entre las asociaciones organizadoras y ha afirmado que "cuando las entidades del sector trabajan juntas son más fuertes y llegan más lejos". En este sentido, ja animado a los asistentes a aprovechar el encuentro para compartir conocimiento, intercambiar experiencias y seguir fortaleciendo la industria MICE.

Por último, el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena Alba, ha reivindicado la unión entre el sector y las administraciones como clave para seguir fortaleciendo la industria MICE. A este respcto ha definido al sector como "la industria de la felicidad" y ha subrayado el talento, la innovación y el compromiso de sus profesionales como los principales motores para afrontar los retos de futuro.