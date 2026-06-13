El III Encuentro REAC reunirá en Córdoba a 84 entidades de la Red de Empresas Comprometidas con la discapacidad

Archivo - El III Encuentro REAC reunirá en Córdoba a 84 entidades de la Red de Empresas Altamente Comprometidas con la discapacidad. - MANUEL MURILLO-FEPAMIC - Archivo

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fepamic celebrará el próximo 26 de junio en el Jardín Botánico de Córdoba el III Encuentro REAC, para reconocer el compromiso de las empresas cordobesas con la discapacidad, lo que se hará en un foro que reunirá a las 84 entidades que forman parte de la Red de Empresas Altamente Comprometidas (REAC), en una cita ya consolidada en el calendario empresarial y social de la provincia.

La gala, según la información facilitada a Europa Press por la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fepamic), tiene como objetivo agradecer "la implicación del tejido empresarial cordobés en el desarrollo de proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias", poniendo especialmente el foco en la infancia con discapacidad y en aquellas personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.

La Fundación Fepamic, creada en 2002, constituye el instrumento social del Grupo Fepamic y canaliza "iniciativas orientadas a promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables".

El programa REAC nació en 2019 con el propósito de crear un espacio de colaboración estable entre empresas y Fundación Fepamic, fomentando proyectos de responsabilidad social corporativa capaces de generar un impacto tangible en la vida de las personas. Desde su puesta en marcha, la red ha experimentado un crecimiento constante. Si en sus inicios estaba formada por 12 empresas, actualmente integra a 84 entidades de toda la provincia de Córdoba, incorporando únicamente durante el último año a nueve nuevas empresas colaboradoras.

Entre ellas se encuentran algunas de las compañías más destacadas del tejido empresarial cordobés, como Cunext Group, Silbon, Grupo PACC, Clínica El Brillante o Smurfit Westrock, junto a otras entidades como Copravi, Inmege, Fisio Innova o Ingedeca. Empresas de diferente tamaño, sector y trayectoria, pero unidas por un mismo compromiso, el de "contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva a través de su colaboración con Fundación Fepamic.

Gracias al compromiso de las empresas integradas en REAC, "durante el año 2025 fue posible financiar 2.847 sesiones de terapia infantil para 55 niños con discapacidad, facilitando el acceso a tratamientos de fisioterapia, logopedia, psicología y terapia ocupacional".

Además, el programa Havita "ha permitido ofrecer alojamiento temporal a 154 familias desde su inicio, proporcionando un entorno cercano y acogedor junto al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y contribuyendo a reducir el impacto económico y emocional derivado de los desplazamientos por motivos de salud".

Como principal novedad de esta tercera edición, el encuentro incorpora los Reconocimientos REAC, una iniciativa destinada a resaltar el compromiso de las empresas que forman parte de la red.

EXOESQUELETO INFANTIL

La última edición del Encuentro REAC, celebrada en 2024, estuvo marcada por la presentación del exoesqueleto infantil, incorporado por Fundación Fepamic gracias a la colaboración de numerosas empresas. Se trata del Marsi Bionic 2000, "un dispositivo robótico desarrollado para niños con alteraciones neuromotoras que permite mejorar la marcha, favorecer la rehabilitación y estimular el desarrollo muscular y funcional".

Gracias a esta tecnología puntera, "niños y niñas, como Martina, Triana o Elena, ya reciben terapias que contribuyen a su rehabilitación y al fortalecimiento de sus habilidades motoras y funcionales. La Fundación Fepamic espera que el III Encuentro REAC vuelva a convertirse en un espacio de encuentro entre empresa y acción social, demostrando que "la colaboración entre ambos ámbitos constituye una herramienta fundamental para generar oportunidades y construir una sociedad más inclusiva".