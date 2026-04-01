Los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo de Mujeres de Jaén reciben 32 candidaturas

Cartel de los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo de Mujeres de Jaén. - COMBO COMUNICACIÓN

JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo de Mujeres de Jaén, organizados por la Diputación y Combo Comunicación, han recibido 32 candidaturas, una "participación excelente" que reflejan "el talento femenino en toda la provincia".

Candidatas de municipios rurales y urbanos destacan en categorías variadas, desde trayectorias consolidadas hasta proyectos innovadores con impacto social, según ha informado este miércoles en una nota la citada agencia.

Al respecto, ha considerado que esta respuesta "confirma el éxito de los premios como plataforma para visibilizar el liderazgo de mujeres" en ámbitos como la empresa, emprendimiento, tecnología, ciencia, deporte, cultura, "fomentando la igualdad y la generación de empleo femenino".

Los proyectos ponen de manifiesto la presencia de mujeres al frente de negocios consolidados, iniciativas emergentes, proyectos culturales y educativos, propuestas de innovación tecnológica aplicada al bienestar y a la salud, así como experiencias que generan empleo femenino de calidad y fijan población en el medio rural.

"Muchas de estas iniciativas surgidas en Jaén integran, además, la sostenibilidad, la digitalización, la conciliación y el cuidado de las personas como ejes estratégicos de su modelo de trabajo", ha añadido.

Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, el jurado está inmerso en su valoración atendiendo a criterios como la trayectoria, el carácter innovador, el impacto en el territorio, la generación de empleo femenino, la contribución a la igualdad de oportunidades y la proyección de futuro.

Los III Premios al Emprendimiento y el Liderazgo de las Mujeres de Jaén se entregarán el 7 de abril en el Centro Cultural Baños Árabes. Estos reconocimientos al talento de mujeres profesionales, empresarias, emprendedoras y referentes femeninas tienen el apoyo de Caja Rural Jaén y la colaboración de Andalucía Emprende, la Universidad de Jaén, la Federación de Empresarias y Profesionales de Jaén (JAEM) y la Asociación Foro Mujeres Líderes de Andalucía.