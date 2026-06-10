Ilunion refuerza en Andalucía su modelo de empresa con más de 7.000 trabajadores, un 34% de ellos con discapacidad

Ilunion refuerza en Andalucía su modelo de empresa con más de 7.000 trabajadores, un 34% con discapacidad. - ILUNION

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ilunion ha cerrado 2025 con crecimiento en actividad económica y con avances en inclusión laboral, diversidad y sostenibilidad. En concreto, la compañía alcanzó en la Comunidad Autónoma de Andalucía una plantilla de 7.154 trabajadores, de los que 2.442 (el 34%) son personas con discapacidad.

Según ha informado Ilunion en una nota, la inversión en 2025 fue de 20.026.626 euros, con impacto en el empleo y la actividad empresarial. El consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro, ha considerado que los resultados de 2025 "consolidan un modelo empresarial capaz de crecer, generar empleo y ampliar su impacto social".

Asimismo, ha apuntado que "nuestra ambición es seguir ganando competitividad sin renunciar a nuestra vocación de inclusión y de contribución a la sociedad".

Por último, Ilunion desarrolla su actividad en seis sectores y más de 60 líneas de negocio, está presente en todas las comunidades autónomas de España, "continúa avanzando" en su expansión internacional en Colombia y Portugal y opera en ámbitos como los servicios, el sector hotelero, la economía circular, la gestión textil, la atención a personas mayores y la consultoría de accesibilidad.