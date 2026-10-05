El IMAE aumenta UN 5,1% su presupuesto para el año de la Capitalidad Mediterránea de la Cultura de Córdoba

Archivo - Una actuación en el Gran Teatro de Córdoba, en una imagen de archivo. - FESTIVAL DE LA GUITARRA/RAFA ALCAIDE - Archivo

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) para el próximo año 2027, que pasará por consejo rector extraordinario el próximo miércoles 7 de octubre, para 2027 refleja "el compromiso" del Ayuntamiento de Córdoba con "una política cultural ambiciosa, diversa y sostenible, en un ejercicio llamado a tener una especial trascendencia para la proyección cultural de la ciudad", dada la condición de Córdoba como Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo 2027, junto con la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Luis de Góngora y el centenario de la Generación del 27, que "ofrecen una oportunidad excepcional para reforzar el papel de Córdoba como punto de encuentro cultural, favorecer la creación y el intercambio artístico y ampliar su presencia en los circuitos culturales nacionales e internacionales".

Según ha informado el IMAE en una nota, "a ello se suma el mantenimiento y fortalecimiento de la actividad ordinaria de los espacios escénicos municipales, la 46.ª edición del Festival de la Guitarra, la programación vinculada al flamenco, la creación local y andaluza y las distintas líneas de programación destinadas a públicos diversos" y, para sostener todo ello, desde el punto de vista económico, el presupuesto para el año próximo alcanza los 7.336.644,00 euros, con un incremento del 5,10 % respecto de 2026, manteniendo el equilibrio entre ingresos y gastos.

El aumento de la aportación municipal y de la previsión de ingresos propios "permite reforzar los recursos destinados al funcionamiento y a la programación cultural". Paralelamente, "las previsiones de ingresos se formulan a partir de la experiencia de ejecución de ejercicios precedentes, de la programación prevista y de la actualización de las escalas de precios".

En el estado de gastos, el capítulo de personal pasa de 2.518.872,32 euros a 2.670.004,65 euros, aumentando en 151.132,33 euros, un 6,00 %. Las consignaciones reflejan la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ya aprobada y las retribuciones legalmente establecidas para los puestos incluidos en la estructura del organismo.

El presupuesto mantiene igualmente "el apoyo al tejido cultural a través de un Plan Estratégico de Subvenciones, dotado con 700.000,00 euros, de los que 600.000,00 euros se destinan a festivales y 100.000,00 euros a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro".

En definitiva, el presupuesto para 2027 "combina prudencia en la gestión de los recursos públicos y ambición en los objetivos culturales, proporcionando al IMAE los medios necesarios para afrontar un ejercicio de extraordinaria relevancia para Córdoba y contribuir a consolidar a la ciudad como uno de los grandes referentes culturales del ámbito andaluz, nacional y mediterráneo".