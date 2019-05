Junta: El 93% de alumnos ha obtenido plaza en el centro elegido como prioritario para el próximo curso

Actualizado 22/05/2019 14:48:01 CET

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha señalado en comisión parlamentaria que el 93% de los alumnos ha obtenido plaza en el centro educativo solicitado como prioritario para el curso 2019/20, al tiempo que ha defendido que la escolarización "es un proceso en el que no cabe arbitrariedad" y que los ajustes en las plazas escolares "están relacionados con la natalidad y los movimientos migratorios".

Así, durante su comparecencia, Imbroda ha destacado que el mayor sistema educativo es el andaluz, con 1.8000.000 alumnos, lo que significa que uno de cada cuatro alumnos españoles es andaluz, y que "estamos inmersos en el proceso ordinario de admisión", y que ayer mismo se publicó la adjudicación de plazas de los alumnos no admitidos en el centro docente elegido como prioritario".

El próximo curso 2019/20 habrá 1.449.820 plazas para el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en 3.569 centros de Andalucía. Para niños de tres años, ha señalado el consejero, "se han ofertado 92.154 plazas y se han recibido 75.863 solicitudes, y de estas, 70.481 alumnos han sido admitidos en centros solicitados prioritariamente, el 93% de los datos".

Asimismo, ha defendido que Educación oferta puesta escolares "suficientes para que todos obtengan plaza en algún centro docente de su zona", y ha abundado en que el centro escogido como prioritario "conseguirán plaza casi el 93% de alumnos solicitantes".

Igualmente, ha destacado su compromiso para atender la demanda de las familias en el proceso de escolarización y "avanzar en su derecho a la libre elección de centro", para lo cual habrá una nueva normativa que estará en vigor para el curso 2020/21, que "regulará el proceso de admisión y matriculación en centros sostenidos con fondos públicos".

Al respecto, ha recordado que "recientemente se ha dado luz verde a la modificación de la normativa de escolarización", un decreto, ha añadido, que "aún no cuenta con borrador y queremos que sea fruto del debate y alcance el consenso", para lo cual asegura que "desea recibir propuestas de todas las partes interesadas, para consensuar una norma que mejore la escolarización".

"Queremos alcanzar la mejor división posible, y eso no significa libertad de elección absoluta o distrito único porque chocaría de frente con una limitación espacial", ha subrayado Imbroda, quien ha recordado que esta nuevo marco normativo "responde al acuerdo recogido en el pacto de gobierno" y "no vamos a caracterizarnos por decir y no hacer", por lo que "cumpliremos con nuestra palabra y el compromiso con las familias y la educación".

Por su parte, la socialista María Márquez ha señalado que desde su llegada el consejero "no ha dejado títere con cabeza, con gran parte de la comunidad educativa en contra", y ha criticado que digan que quieren mejorar la educación pública y "hayan cogido las tijeras para recortar la oferta pública de empleo". Además, ha acusado a Imbroda de "maquillar con bonificaciones la subida del precio-plaza, de cebarse con las familias y de decir que algunos profesores flojean".

PSOE: "NO VINO A DESPOLITIZAR SINO A IMPONER UN MODELO"

Igualmente, ha lamentado que la consejería "haya tenido claro en las últimas semanas los centros públicos a los que ha eliminado líneas y unidades", y ha reprochado a Imbroda que llegara a la Junta diciendo que "iba a despolitizar la educación, mientras su política va a ser más de derechas que la ultraderecha", con el "desmantelamiento" de la educación pública en Andalucía.

"No vino a despolitizar sino a imponer su modelo", ha abundado la diputada socialista, que ha pedido al consejero que "no se esconda y no mienta" porque los ciudadanos se merecen "respeto y verdad" y que "no encubra el desmantelamiento bajo la palabra libertad, la libre elección de centro que usa para tomarnos el pelo". "Las familias no eligen, sino que los centros privados o concertado eligen a sus alumnos", ha sentenciado.

Ante estas afirmaciones, Imbroda ha pedido a la diputada socialistas que "no se subroguen la exclusividad de la defensa del sistema público".