Imbroda subraya la "apuesta por la excelencia" en la educación frente a "debates artificiales"

Imbroda (c) junto a responsables del Ayuntamiento de Porcuna. - JUNTA

PORCUNA (JAÉN), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha subrayado la "apuesta por la excelencia" en el sistema educativo andaluz frente a un "debate estéril y artificial" como el relativo al veto parental que plantea VOX.

Así lo ha señalado en Porcuna (Jaén), donde ha visitado el Ayuntamiento y el colegio Juan Carlos I, y a preguntas de los periodistas sobre la implantación del denominado pin parental, a la que la citada formación ha condicionado su apoyo a cualquier iniciativa del Gobierno autonómico o de los partidos que lo sustentan, PP-A y Ciudadanos.

Imbroda ha aludido a la oferta de 260 plazas públicas de nuevo ingreso en Bachillerato Internacional, "la primera vez que en Andalucía los alumnos tienen esa oportunidad", y ha abogado por centrarse en este tipo de iniciativas. "No me quiero perder en un debate estéril y artificial", ha asegurado.

Al respecto, ha añadido que se va "a respetar lo que acordamos, como no puede ser menos", si bien ha hecho hincapié en que parte "de la base incuestionable en la confianza absoluta" en los docentes y en los proyectos educativos. Algo que, según ha recalcado, "va a seguir siendo así".

"Que podemos mejorar la comunicación con la familia... Bienvenido sea cualquier tipo de mejora. Pero no me quiero distraer de eso. Ahora mismo me quisiera centrar más en esa apuesta por la excelencia pública para que nuestros jóvenes tengan esa oportunidad que en otros debates que son artificiales", ha incidido Imbroda.