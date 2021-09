Imbroda subraya que Educación ha dispuesto "refuerzos extraordinarios para un curso extraordinario"

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ante las críticas de sindicatos y colectivos del ámbito educativo respecto a los medios dispuestos para el nuevo curso escolar, ha asegurado que Educación ha "puesto refuerzos extraordinarios para un curso extraordinario", teniendo en cuenta que el curso 21/22 "no tiene nada que ver" con el anterior, en lo referido al Covid, con lo cual "los recursos se racionalizan".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Imbroda ha reaccionado así al ser preguntado por la protesta que este miércoles organizaron en los aledaños del Parlamento andaluz diferentes colectivos, como la plataforma Escuelas de Calor, Marea Verde Andaluza, Docentes por la Transparencia, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Fampa-Sevilla o Juntos por la Diversidad, entre otros, así como por sindicatos, como CGT, Ustea y el SAT, exigiendo para el nuevo curso la bajada de las ratios, que no se cierren aulas y criticando que este año se haya contratado a 2.400 profesores menos.

Ante ello, Imbroda ha aclarado que la comunidad educativa no está formada únicamente por colectivos como éstos, "que se subrogan la voz de la comunidad educativa, y no es así, pues la comunidad educativa es muy amplia y abarca prácticamente a toda la sociedad", aclarando el consejero, sobre la referida menor contratación de profesorado, que la Junta ha "puesto refuerzos extraordinarios para un curso extraordinario, y esos refuerzos no dependen de una cantidad, de un número, sino de las necesidades que tenga nuestro sistema educativo".

En este sentido, el consejero, quien ha dicho respetar las reivindicaciones de los colectivos que se manifestaron este miércoles, ha señalado que "este curso no tiene nada que ver" con lo que supuso "afrontar el curso 20/21, lleno de incertidumbres", cuando "había un doble motivo en los refuerzos extraordinarios, el de recuperar a todos los niños que se desconectaron en el último trimestre del confinamiento y el de garantizar las medidas que la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad nos habían marcado" frente al Covid, como el "desdoble" de aulas y "rebajar un poco la ratio".

Frente a esa situación anterior, en el nuevo curso "los recursos se racionalizan y no se siguen poniendo por tener una cantidad", de modo que Educación sigue "aportando refuerzos extraordinarios para una situación diferente a la del curso pasado".

Junto a ello, Imbroda, quien ha dicho que le gustaría que los colectivos que protestaron este miércoles se posicionaran también contra el abandono escolar en Andalucía y que se sitúa en el 22 por ciento, ha reiterado que no consentirá que en la comunidad autónoma "ningún sesgo ideológico entre" en su "currículum" educativo, centrándose la Junta, precisamente, en "cómo podemos combatir ese abandono escolar, en cómo podemos mejorar la calidad" educativa, "en cómo podemos mejorar la formación de nuestros docentes", en "cómo podemos hacer que entre los 15 y los 16 años la comprensión lectora sea la mejor", o en "cómo alinear la Formación Profesional Dual con el mercado laboral".

Por otro lado y respecto a la demanda de los monitores escolares de que se les amplíe de 20 a 35 horas semanales su actividad, el consejero de Educación, tras recordar que desde el inicio de la legislatura sus "contratos fijos discontinuos se han convertido en indefinidos", ha explicado que su compromiso fue que, "como mínimo, tuvieran 20 horas" semanales, y que quienes tuvieran más de 20 horas, pues "que subieran a 35 horas, que era la jornada completa, y ese compromiso también se ha cumplido", añadiendo que, en una nueva fase, se aplicarán "esas 35 horas donde realmente sea necesario".