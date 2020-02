Imbroda ve "innecesario" el pin parental y anuncia medidas para ganar en transparencia de actividades complementarias

Publicado 05/02/2020 21:52:48 CET

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha asegurado este miércoles que el sistema educativo andaluz es "fiable, riguroso y garantista" y, por lo tanto, "no es necesario, ni procedente implantar el pin parental en Andalucía", toda vez que ha anunciado que se van a poner en marcha herramientas para avanzar en transparencia en actividades complementarias.

En una comparecencia en el Pleno del Parlamento, el consejero ha insistido en que se trata "de un debate estéril e interesado, que ha generado mucho ruido y que, desde luego, no ayuda a la educación con mayúsculas a la que aspiramos".

Imbroda ha explicado que hoy por hoy no procede la implantación del pin parental por dos motivos fundamentales, uno porque el ordenamiento jurídico no tiene lagunas significativas y promueve una educación en valores, y además garantiza la neutralidad ideológica en las aulas y el respeto a las convicciones morales o religiosas de las familias. El segundo motivo aducido ha sido que las familias conocen el proyecto educativo del centro en el que se recogen las actividades complementarias.

En cualquier caso, el consejero ha afirmado que cuando se produce alguna incidencia por parte de algún padre "evidentemente" se interviene a través del equipo directivo, de las delegaciones territoriales y de la inspección educativa. Así, Imbroda ha informado de que el pasado curso hubo dos denuncias en un sistema educativo integrado por más de 100.000 docentes y casi dos millones de alumnos.

Durante su intervención, el consejero ha vuelto a mostrar su total confianza en el profesorado andaluz y en el trabajo que desarrollan en los centros docentes y ha pedido que "dejemos que ejerzan su labor con responsabilidad y sentido común, porque estoy convencido de que todas y cada una de las actividades complementarias que plantean la mayoría de los profesores y maestros son fruto del firme convencimiento de que es lo mejor para sus alumnos".

Imbroda también ha insistido en que como máximo responsable de la administración educativa debe velar "porque se cumpla lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y defender la cordura y la coherencia frente al disparate y al prejuicio ideológico, venga de donde venga". "Me encontrarán al lado de los profesionales y con confianza plena en nuestro sistema educativo", ha subrayado.

Por otro lado, ha anunciado que su departamento ya está trabajando para introducir ciertas mejoras en el desarrollo de las actividades complementarias para avanzar en la transparencia y la supervisión con la finalidad de que los padres y madres puedan estar más y mejor informados.

En este sentido, el consejero ha avanzado que "pretendemos poner en funcionamiento dos importantes herramientas: una web única para todos los centros educativos que permita homogeneizar los contenidos y un nuevo desarrollo en la aplicación 'Pasen' para facilitar a las familias el acceso al proyecto educativo del centro y recordar las actividades en las que va a participar su hijo".

VOX: "ES INNEGOCIABLE"

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha advertido al consejero que "no se pueden apartar del acuerdo presupuestario", hasta el punto de afirmar que es "innegociable" y le ha acusado de "no jugar limpio" porque "nosotros no estamos en ese consenso del que tanto habla" y de "caer en la trampa de la izquierda radical y radicalizada".

"Usted ha puesto en tela de juicio la confianza de este Gobierno, algo que es inusitado estando usted dentro del Gobierno", ha subrayado, toda vez que le ha pedido a Imbroda que "no se haga de nuevas" con este asunto cuando está acordado. "No lo hemos colado subrepticiamente", ha insistido, a la par que le ha recordado las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando en la anterior sesión plenaria dijo que "cumplirán todos y cada uno de los acuerdos alcanzados".

En nombre de Adelante Andalucía, su portavoz adjunto, José Antonio García Sánchez, ha afeado al consejero que "hoy estén debatiendo en el Parlamento sobre el pin parental porque lo han con Vox" y su "titubeo" sobre este tema "hasta que se ha aprobado el Presupuesto de 2020, aunque ha celebrado "su cambio de opinión" al respecto.

Tras señalar que el pin parental "no es legal, no es justo, atenta contra la libertad, criminaliza a profesores y no es posible porque sería caos organizativo", ha destacado que el objetivo de vox es "la autocensura de los profesores y meter miedo".

En nombre del PSOE-A, la diputada Beatriz Rubiño ha destacado "el problema" en que se ha convertido "el veto parental y la censura previa en nuestros colegios", al tiempo que ha advertido de que se firmó un acuerdo que "no habla de pin parental pero todos sabemos que es veto parental". "¿No lo leyeron o estaban engañando a los andaluces o a Vox", ha cuestionado.

Así, ha subrayado que el pin parental es "absolutamente ilegal" porque las actividades complementarias son "en horario escolar y obligatorias" y ofrecen "educación en valores dentro de la Constitución", además se evalúan en el Consejo Escolar --donde participan los padres--. "Es un disparate lo que quieren implantar los de Vox", ha advertido y ha celebrado que el consejero se haya posicionado en contra.

De su lado, el diputado del PP-A Miguel Ángel Ruiz ha afirmado que "la educación de los hijos corresponde a los padres y no al Estado", aunque ha señalado que "cualquier modelo educativo debe estar dentro de los valores constitucionales". Asimismo, ha asegurado que el pin parental "es innecesario" porque "no hay adoctrinamiento" en las aulas andaluzas, también por la propia naturaleza de las actividades sabiendo que las extraescolares ya requieren autorización y las complementarias están dentro del currículo, y no procede "siempre que se garantice la libre elección de centro". "Es un debate artificial e interesado", ha insistido.

Por último, la diputada de Ciudadanos María del Mar Sánchez ha señalado que "ante el enfrentamiento de extremos y alarma social" que se refleja en la calle su formación ha querido traer esta comparecencia y ha insistido en que "no ha lugar para el pin parental" porque "haría que hubiera alumnos que no tuvieran formación sobre el maltrato infantil o conocer la teoría de la evolución o no tener conocimiento de la necesidad de cambiar hábitos para cuidar el medioambiente si los padres no dan su permiso".

PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN

Para cerrar el debate, el consejero se ha reafirmado en "no convertir los centros educativos en espacios de revanchas ideológicas" y en alcanzar un pacto social por la educación, además de recordar que "gracias al apoyo de Vox" hay una serie de medidas para mejorar el ámbito educativo. "Les invito a ponernos de acuerdo con todos para alcanzar ese pacto social por la educación", ha subrayado.

Asimismo, ha pedido a Vox "no distraernos" y pensar en la educación con mayúsculas, reconociendo que se puede mejorar "la información y la transparencia" sobre las actividades que se realizan en los colegios. "No hay nada que ocultar", ha defendido.