El Imdeco abre el plazo de solicitud de abonos para la temporada de baño en las piscinas municipales cordobesas

Archivo - La teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Isabel Albás. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha abierto el plazo de solicitud de abonos para la temporada de verano en las piscinas municipales, concretamente en la de Fuensanta y en la de la calle Marbella. Así, el periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el lunes, 13 de abril, hasta el 8 de mayo.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la temporada de baño dará comienzo a partir del 5 de junio, con el horario de 11,00 a 21,00 horas de lunes a viernes, y de 10,00 a 22,00 horas los sábados y domingos. Como en los últimos años, la piscina de La Fuensanta volverá a ofrecer horario nocturno durante los meses de julio y agosto, de manera que abrirá los viernes y sábados de 22,00 a 1,30 horas, ampliando así la oferta de ocio saludable en horario nocturno.

Asimismo, la Administración local ha precisado que, en función del número de solicitudes recibidas, se valorará la necesidad de realizar un sorteo para la adjudicación de abonos, con el objetivo de "garantizar la igualdad de oportunidades entre las personas solicitantes".

En contexto, la pasada temporada se recibieron en la piscina de La Fuensanta 435 solicitudes, con un total de 1.844 personas solicitantes, de las cuales finalmente obtuvieron abono 1.691. En la piscina de la calle Marbella se registraron 243 solicitudes, con 973 personas solicitantes, resultando con abono un total de 800 personas. De cara a la presente campaña y con el fin de "asegurar la seguridad y el respeto a los aforos establecidos", el número máximo de personas abonadas será equivalente al del pasado año.

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha animado a la ciudadanía a tramitar su solicitud dentro del plazo establecido y "a disfrutar de unas instalaciones municipales que combinan deporte, ocio y bienestar en un entorno seguro y accesible para todos". Asimismo, las personas interesadas pueden ampliar información en 'https://www.imdcordoba.es/'.