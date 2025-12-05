Imdeco y Colegio Salesianos firman convenio para impulsar el programa deportivo del 125º aniversario del centro

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y el Colegio Salesianos Córdoba firman un convenio de colaboración con motivo de la celebración del 125º aniversario de la presencia salesiana en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y el Colegio Salesianos Córdoba han firmado este viernes un convenio de colaboración con motivo de la celebración del 125º aniversario de la presencia salesiana en la ciudad, un acuerdo que refuerza el compromiso compartido con la educación, los valores del deporte y la promoción de hábitos de vida saludable entre la juventud cordobesa.

El acto de firma ha contado con la presencia, por parte del Imdeco, de la presidenta, Marián Aguilar, y el gerente, Sebastián del Rey, mientras que en representación del centro educativo han participado Fernando Báñez Martín, director titular del Colegio Salesianos Córdoba, y Antonio Arellano Berni, coordinador general del Club Deportivo Salesianos Córdoba.

Durante su intervención, la presidenta del Imdeco ha felicitado a "Salesianos Córdoba por estos 125 años de historia y por su compromiso firme con la educación integral de los jóvenes". "Su apuesta permanente por el deporte como herramienta de valores y crecimiento personal es un ejemplo para toda la ciudad, y desde el Imdeco nos sentimos orgullosos de acompañarles en esta celebración", ha relatado.

Este convenio respalda el desarrollo del programa deportivo conmemorativo del 125º aniversario, que incluye cinco grandes eventos de participación escolar y social: I Copa Escuelas Católicas Loyola (8 de febrero), V Copa Escuelas Católicas (8 de marzo), Carrera Infantil María Auxiliadora (10 de mayo), XLIV Carrera María Auxiliadora (13 de mayo) y Encuentro Nacional Deportivo Salesiano (12-14 de junio).

Aguilar ha subrayado "el compromiso por poner en valor la extraordinaria labor educativa, social y deportiva que Salesianos ha desarrollado en Córdoba durante más de un siglo, así como la voluntad de seguir apoyando iniciativas que refuercen la convivencia, el deporte escolar y el talento joven".

Mientras, Salesianos Córdoba ha agradecido el respaldo municipal, señalando que "este convenio permite enriquecer un programa deportivo histórico, que une tradición, participación familiar y el espíritu salesiano orientado a la formación integral de los jóvenes".

El Imdeco continúa reforzando así su línea estratégica de colaboración con entidades educativas y deportivas de la ciudad, promoviendo eventos que no solo fomentan la práctica deportiva, sino que generan ciudad, comunidad y valores.