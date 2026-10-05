El Imdeco eleva su presupuesto a 14,47 millones y prevé más de cinco millones para mejorar instalaciones

Archivo - Isabel Albás sobre el nuevo parqué del Palacio de Deportes Vista Alegre. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha elaborado un proyecto de presupuesto para 2027 de 14.471.817 euros, un 4,90% más que en 2026. Las nuevas cuentas, que se someterán a votación en un consejo rector el miércoles, dan continuidad a la mejora de las instalaciones municipales y al respaldo a las entidades deportivas, con especial atención al deporte base, la participación ciudadana y los equipos que representan a Córdoba en competiciones nacionales.

Según ha informado el Ayuntamiento, el anexo de inversiones contempla actuaciones para 2027 por 5.056.482,30 euros, con una financiación prevista de 2.109.138,36 euros mediante transferencias de capital del Consistorio y 2.947.343,94 euros con origen en remanentes. Esta planificación permitirá avanzar en proyectos relevantes para los barrios y ampliar las oportunidades de práctica deportiva.

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha destacado que "este presupuesto permite avanzar en instalaciones muy demandadas por los vecinos y los clubes, con una planificación que sitúa a San Eulogio, Villarrubia y Juventud entre las prioridades para 2027".

La segunda fase de remodelación de San Eulogio cuenta con una previsión de 2.073.923,41 euros, de los que 1.659.138,36 euros corresponden a financiación vinculada al programa Edilquivir, un proyecto cofinanciado por la Unión Europa a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La actuación dará continuidad a la mejora de este espacio deportivo del Distrito Sur.

El anexo recoge también 2.192.094,44 euros para la construcción del polideportivo de Villarrubia. Este proyecto responde a la necesidad de mejorar la oferta deportiva de la barriada y facilitar la actividad de sus vecinos y entidades.

Para el Polideportivo de la Juventud se contempla una aportación pública de 625.000 euros en 2027, dentro de un compromiso de 1.250.000 euros distribuido entre 2027 y 2028 y vinculado al contrato de concesión de obra y explotación.

La planificación se completa con 165.464,45 euros para diversas actuaciones de inversión en infraestructuras y equipamiento del Imdeco. La ejecución de las inversiones se desarrollará conforme a la disponibilidad de su financiación y a la tramitación de los correspondientes expedientes.

PRUEBAS Y EVENTOS

El presupuesto respalda un calendario deportivo que combina pruebas de amplia participación con eventos que contribuyen a la proyección de Córdoba y al aprovechamiento de su entorno urbano y natural. La Media Maratón de Córdoba seguirá siendo una de las principales citas del deporte municipal, por su capacidad para movilizar a corredores, clubes y voluntariado y por su atractivo para quienes visitan la ciudad con motivo de la prueba.

El Plan Estratégico de Subvenciones incorpora 20.000 euros para el Cinturón Verde Ciudad de Córdoba y 21.400 euros para la recuperación del Triatlón Ciudad de Córdoba. Ambas iniciativas amplían la diversidad del calendario y ofrecen nuevas oportunidades para participar en actividades deportivas en la ciudad. Estas pruebas se suman al respaldo a eventos como la Andalucía Bike Race, la MTB Guzmán el Bueno y las competiciones de baloncesto, gimnasia, pádel y otras disciplinas recogidas en el Plan.

Las cuentas de 2027 refuerzan también las ayudas a los clubes de élite y semiélite. Adesal y Coto Córdoba Baloncesto recibirán 45.000 euros por entidad, lo que supone un incremento del 12,5% respecto a las cantidades previstas en 2026. Córdoba Futsal Patrimonio contará igualmente con una subvención del Imdeco de 45.000 euros. El Plan contempla además 18.000 euros para el Club Atletismo Cordobés, destinados a su participación en el Campeonato de Clubes de Primera División masculina, así como ayudas a otras entidades que compiten en el ámbito nacional e internacional.

Albás ha subrayado que quieren "acompañar el esfuerzo de los clubes que llevan el nombre de Córdoba a las competiciones nacionales y seguir impulsando pruebas como la Media Maratón, el Cinturón Verde y la recuperación del triatlón, que animan a practicar deporte y dan a conocer la ciudad".

SUBVENCIONES

El apoyo a la competición se acompaña de las seis líneas de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a escuelas deportivas, entidades federadas, deportistas individuales, carreras populares, eventos y equipos de ámbito nacional.

Entre las dotaciones previstas destacan 285.600 euros para escuelas deportivas, distribuidos entre las anualidades de 2027 y 2028; 270.000 euros para la participación de entidades en competición federada y 110.000 euros para equipos que compiten en categorías nacionales. Estas ayudas respaldan la labor cotidiana de los clubes y el acceso a la práctica deportiva desde las edades de iniciación.

El presupuesto destina asimismo 4.312.661,64 euros a personal, un 1,98% más que en 2026, y dota presupuestariamente todas las plazas vacantes de una plantilla de 70 plazas. Esta previsión permite dar continuidad a los procesos de cobertura de puestos necesarios para la prestación de los servicios municipales.

Las cuentas de 2027 reúnen así la mejora de los equipamientos, el apoyo al tejido deportivo y una programación orientada a facilitar la participación y aprovechar el potencial deportivo de Córdoba.