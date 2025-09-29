El Imdeco inicia la reforma integral del campo de fútbol de El Naranjo para recuperar la práctica deportiva

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha puesto en marcha las obras de remodelación del Campo de Fútbol Municipal de El Naranjo, una actuación muy demandada por clubes y vecinos que permitirá recuperar plenamente la práctica deportiva en estas instalaciones.

Según ha informado el Ayuntamiento, el presupuesto base de licitación asciende a 346.582,30 euros, más 72.782,28 euros de IVA, lo que supone una inversión total de 419.364,58 euros. El plazo de ejecución previsto es de dos meses, si bien el Imdeco contempla la posibilidad de poner en uso el campo de fútbol 7 una vez finalizadas sus actuaciones específicas, mientras se completan los trabajos más complejos en el campo de fútbol 11, que incluyen también la impermeabilización y mejora del módulo de vestuarios.

Cabe recordar que este último se encontraba clausurado por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) desde finales de 2023 debido a problemas detectados en la base del terreno, especialmente en relación con el movimiento de tierras.

El proyecto contempla una renovación integral de las instalaciones, con intervenciones principales como la preparación del terreno, con retirada del césped artificial existente, picada de asfalto y nivelación y ejecución de base de hormigón con fibra; las mejoras en drenaje y canalizaciones, con el desmontaje y limpieza de canaletas perimetrales.

Asimismo, recoge un nuevo sistema de riego, con suministro e instalación de un sistema moderno y eficiente; el césped artificial deportivo de última generación para campo de fútbol 7 y campo de fútbol 11; el equipamiento deportivo completo, con cuatro banquillos de jugadores, el juego de banderines de córner, las redes de porterías y bancos con percheros para vestuarios.

Igualmente, se llevará a cabo la impermeabilización y mejora de vestuarios principales; la gestión ambiental y control de calidad, con retirada de residuos conforme a normativa y la supervisión técnica de los trabajos.

"CAMPO DE REFERENCIA"

Esta actuación "se enmarca en el Plan Estratégico del Imdeco para la mejora de las instalaciones deportivas municipales, que avanza así con la recuperación de El Naranjo como un nuevo campo de referencia y que se suma a los ya renovados de Alcolea, Vista Alegre, Margaritas y Asomadilla", ha indicado la teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, quien ha apuntado que "con ello Córdoba da un paso firme hacia la modernización integral de sus instalaciones deportivas municipales".

Con esta intervención, ha añadido la delegada, "el Imdeco reafirma su compromiso con la mejora de estos equipamientos, favoreciendo la práctica segura del deporte y ofreciendo a clubes, jugadores y vecinos un espacio renovado y adaptado a las exigencias actuales".