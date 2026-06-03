El Imdeco publica la licitación de la nueva IDM Juventud, que permanecerá abierta hasta el 17 de julio

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la licitación para la construcción, conservación y explotación de la nueva Instalación Deportiva Municipal (IDM) Juventud, "dando un paso decisivo para la materialización de uno de los proyectos deportivos más importantes y esperados de la ciudad".

Tras la aprobación del expediente por parte del consejo rector del Instituto Municipal de Deportes, el 28 de abril, el procedimiento entra ahora en su fase de concurrencia pública, permaneciendo abierto hasta el día 17 de julio, fecha límite para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

En una nota, la presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha destacado que "la publicación de esta licitación supone un avance muy importante para Córdoba y la confirmación de que este equipo de gobierno cumple con los compromisos adquiridos con los ciudadanos".

Según ha remarcado la edil, "la nueva IDM Juventud ha sido una prioridad desde el inicio del mandato y hoy damos un paso firme para convertir en realidad una infraestructura largamente demandada por los vecinos y por el tejido deportivo de nuestra ciudad".

Albás ha subrayado, además, que "este proyecto es fruto de muchos meses de trabajo técnico y administrativo y refleja la apuesta de este gobierno municipal por seguir ampliando y modernizando la red de instalaciones deportivas de Córdoba, ofreciendo más oportunidades para la práctica deportiva y mejores servicios a la ciudadanía".

PLAZO MÁXIMO DE 21 AÑOS

La actuación se desarrollará mediante un contrato de concesión de obras que incluye la redacción del proyecto, la construcción, conservación y explotación de la instalación. El plazo máximo de la concesión será de 21 años, si bien las empresas licitadoras podrán ofertar una reducción de dicho período, circunstancia que será valorada positivamente durante el proceso de adjudicación.

Uno de los aspectos más destacados de esta licitación es que los criterios de adjudicación priorizan la calidad global de las propuestas por encima de criterios exclusivamente económicos. De este modo, el Imdeco busca garantizar que la futura instalación responda a los más altos estándares de calidad, sostenibilidad y servicio público.

Entre los criterios de valoración adquieren especial relevancia las medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, premiándose aquellas ofertas que incorporen sistemas de generación de energía renovable para autoconsumo y un mayor abastecimiento mediante energías procedentes de fuentes renovables.

Asimismo, se valorarán las propuestas que permitan reducir las tarifas básicas para los usuarios, favoreciendo la accesibilidad económica a la práctica deportiva y reforzando el carácter de servicio público de la instalación.

La licitación también contempla una valoración específica para aquellas ofertas que incrementen los recursos puestos a disposición del Imdeco para el desarrollo de programas deportivos municipales, mediante la cesión de abonos gratuitos y la reserva de espacios para actividades organizadas por el organismo autónomo.

Igualmente, se tendrán en cuenta aspectos como la calidad arquitectónica y funcional del anteproyecto, la inversión prevista en equipamiento deportivo, especialmente en la sala de musculación, la calidad del proyecto de gestión y mantenimiento de las instalaciones, el canon ofrecido al Imdeco y la reducción de los plazos de ejecución de las obras.

INVERSIÓN DE 3,8 MILLONES

La inversión integral que el gestor debe asumir para la obra y el equipamiento de la instalación, para su posterior explotación durante el periodo de 21 años, se estima en 3.867.200 euros. El Imdeco realizará una aportación máxima de 1.250.000 euros (IVA incluido) destinada a financiar parcialmente la construcción.

El pago se realizará en dos fases: un 50% en 2027, una vez certificada la ejecución del 50% de la obra, y la otra mitad en 2028, tras la certificación del 100% de los trabajos.

"Queremos que la nueva IDM Juventud sea una instalación de referencia, moderna, eficiente y accesible para todos los cordobeses", ha avanzado la edil, quien ha indicado que no buscan "únicamente construir un nuevo equipamiento deportivo, sino ofrecer el mejor proyecto posible para la ciudad y garantizar un servicio de calidad durante toda la vida de la concesión".

Con esta licitación, ha resaltado que "el Imdeco reafirma su apuesta por la colaboración público-privada como herramienta para impulsar nuevas infraestructuras deportivas, movilizar inversión y seguir mejorando la oferta deportiva municipal, garantizando al mismo tiempo el control público de las tarifas, la prestación de servicios para los programas municipales y la reversión final de la instalación al patrimonio de todos los cordobeses".