El Imdeec abona ayudas a vendedores ambulantes y comercio minorista por pérdidas por temporales y el accidente de Adamuz

Archivo - Las Setas, a mediados de febrero, sin los puestos de venta ambulante a causa de la lluvia.- COMACOR - Archivo

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), ha hecho efectivo el abono de parte de su paquete extraordinario de ayudas económicas, una medida de apoyo urgente que llega coincidiendo con la presentación del Estudio sobre el impacto económico en el municipio de Córdoba: interrupción de la circulación en la alta velocidad y conjunto de borrascas 2026.

Según ha informado el Consistorio, dicho informe, encargado por el propio instituto municipal a la consultora Lógica Plural, permite cuantificar por primera vez de forma global el severo perjuicio sufrido por el tejido productivo local durante los meses de enero y febrero de 2026 tras el accidente ferroviario en Adamuz y la sucesión de borrascas de gran intensidad --Kristin, Leonardo y Marta-- que provocaron graves inundaciones y daños materiales.

El diagnóstico elaborado muestra que el impacto económico global supera los cien millones de euros en la capital, afectando de manera transversal a sectores que venían de una dinámica muy positiva en 2025. El documento refleja un desplome del 22,7% en las pernoctaciones del turismo nacional en el primer bimestre, pérdidas directas en ingresos hoteleros calculadas en 1,29 millones de euros y caídas en la facturación hostelera de entre el 40% y el 50%.

El análisis abarca asimismo caídas históricas en la Red de Museos Municipales --superiores al 80% en febrero--, perjuicios de entre 33 y 70 millones en el sector agroalimentario del término municipal por erosión de suelos y daños al olivar, semanas de paralización en las obras de construcción y un coste de 3,76 millones en infraestructuras públicas, concentrado principalmente en la red de saneamiento de Emacsa.

En el marco de la acción municipal de respuesta económica, el Imdeec ha priorizado la tramitación de expedientes dirigidos a los sectores más expuestos en su actividad diaria. Así, la entidad abonó el pasado jueves las subvenciones correspondientes a los beneficiarios del sector de la venta ambulante --colectivo que acumuló dos meses y medio sin apenas poder trabajar y la pérdida total de sus ingresos--, junto a la partida destinada al comercio minorista a pie de calle, alcanzando a los establecimientos locales afectados por descensos en las ventas superiores al 70% en las jornadas de alerta meteorológica. Los importes abonados en las ayudas son 500.000 euros al comercio y 167. 895,45 euros a ambulantes.

"TIEMPO RÉCORD"

Al respecto, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado el trabajo realizado por el equipo del instituto municipal y ha subrayado "el esfuerzo y el trabajo incansable de todo el personal, que se ha volcado al máximo para abonar en un tiempo récord estas ayudas tan necesarias para los comerciantes y vendedores ambulantes".

En este caso, ha remarcado que eran "conscientes de la extrema urgencia con la que las pymes y autónomos necesitaban este balón de oxígeno tras meses muy difíciles, y la respuesta de los empleados públicos de este instituto ha estado a la altura del reto". El plazo de solicitudes de estas ayudas se cerró el día 20 de abril, y "tan sólo tres meses y diez días después estén abonadas la mayor parte de ellas, algo extremadamente significativo y a tener muy en consideración en la gestión pública", ha elogiado.

De forma paralela a estas transferencias ya ejecutadas, el Imdeec mantiene preparados los expedientes correspondientes al resto de sectores afectados. Su ejecución se ha acompasado para facilitar la participación del sector del taxi durante el período estival, coincidiendo con un mayor margen de tramitación y garantizando que todos los potenciales beneficiarios puedan acceder a estas ayudas.

Asimismo, en lo que respecta a empresas hoteleras y guías turísticos, el proceso avanza tras la incorporación de la financiación transferida por el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), con el objetivo de trabajar para que estas partidas queden también abonadas a lo largo de los próximos meses.