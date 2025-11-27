El Imdeec y la Asociación Record avanzan en la consolidación del talento audiovisual en Córdoba

Celebración de la séptima jornada de la IV Semana del Cine de Córdoba, Cinema 25, con la mesa redonda 'Cinema Talks: Encuentro Off Escac', con la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, ha participado este jueves en la séptima jornada de la IV Semana del Cine de Córdoba, Cinema 25. Su intervención ha tenido lugar en la mesa redonda 'Cinema Talks: Encuentro Off Escac', destacando la consolidación del sector audiovisual como motor económico y cultural de la ciudad.

Torrent ha subrayado que "el cine y el audiovisual son mucho más que cultura; son una industria potente y estratégica que genera empleo cualificado, impulsa la innovación tecnológica y proyecta nuestra identidad a nivel global".

En este sentido, y para potenciar el talento local, la presidenta ha asegurado que "el Imdeec tiene la visión clara de trabajar para que la ciudad no sólo sea un escenario de rodajes, sino que desarrolle todo su potencial como centro de producción, postproducción y desarrollo de talento permanente, consolidando a Córdoba como un referente dentro de la industria cultural".

La jornada ha servido para poner en valor los resultados del programa Fast Forward/OFF Escac, un proyecto de formación de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (Escac) y la Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de Córdoba (Record) con apoyo del órgano municipal.

Este esfuerzo formativo, que se ha desarrollado a través de sucesivos convenios de colaboración, está cofinanciado por el Imdeec y se inscribe en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), contando con financiación del Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

ESPACIOS DE APRENDIZAJE

El programa ha ofrecido diez espacios de aprendizaje para responder a la necesidad real de perfiles técnicos y creativos cualificados en el sector. Los datos de impacto avalan el éxito del programa. Sólo en las ediciones apoyadas por el Imdeec se han realizado cuatro cursos intensivos --Documental, Filmmaker, Guión y Cortometrajes--, por los que han pasado cien alumnos que representan la mitad del total de doscientos participantes que ha tenido el programa en Córdoba, y se suma a los más de 800 profesionales formados en toda Andalucía.

Por su parte, el director de la Semana del Cine de Córdoba Cinema 25 y coordinador territorial de Off Escac en Andalucía, Edgar Burgos, ha destacado que el programa Off Escac ha permitido formar a una nueva generación de profesionales en Córdoba, con una amplia gama de disciplinas como la dirección documental, el guión cinematográfico o la interpretación ante la cámara.

"El éxito de estas formaciones demuestra que en Córdoba existe un talento enorme", ha señalado, recordando que "desde Record hemos colaborado estrechamente con el Imdeec, la Escuela de Arte Dramático de Córdoba y el Centro Sociocultural Luciana Centeno para garantizar que la ciudad sea un polo de conocimiento en el sector audiovisual".

Como cierre de la jornada, la presidenta del Imdeec ha valorado el impacto del programa Fast Forward/Off Escac a nivel local y andaluz, y ha reafirmado "el compromiso municipal con el sector audiovisual". "El programa Fast Forward/Off Escac consolida a Córdoba como un referente en formación y producción audiovisual", ha elogiado, para apostillar que "el alto nivel del talento local formado nos demuestra que la ciudad tiene un futuro brillante en esta industria".

"Estas cifras no son sólo números, son historias de futuro, de oportunidades laborales y de una nueva generación de profesionales audiovisuales listos para tomar el testigo y llevar el sello de Córdoba a la gran pantalla ", ha expresado.