El Imdeec conecta en Madridjoya el nuevo talento de la Escuela de Joyería con el mercado real

Delegación cordobesa en el stand institucional de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA/MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'stand' institucional de Córdoba en Madridjoya ha acogido este sábado 26 un encuentro profesional entre los alumnos del Centro de Referencia Nacional (CRN) de Joyería y Orfebrería y emprendedores de la Red de Emprendimiento del Imdeec vinculados a los sectores de la joyería, la moda, los complementos y las industrias creativas. La actividad, organizada y financiada íntegramente por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, ha permitido a los futuros profesionales y nuevos creadores "acercarse al funcionamiento real de los mercados y conectar con expositores de primer nivel internacional".

Según ha concretado el Consistorio cordobés en una nota, durante el recorrido por el recinto de Ifema Madrid, la delegación cordobesa ha visitado los mostradores de las firmas locales presentes en el certamen, "descubriendo de primera mano nuevas materias primas, tendencias e innovaciones de diseño, al tiempo que ha establecido contactos profesionales directos para el desarrollo de sus proyectos empresariales".

Asimismo, los asistentes han conocido los recursos y programas permanentes de acompañamiento, mentorización y viveros de empresas que ha ofrecido el Imdeec a través de la Red de Emprendimiento de Córdoba "para facilitar el salto de sus ideas de negocio al mercado real".

Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, que ha acompañado a los alumnos y emprendedores en su visita a Madridjoya, ha resaltado el valor de esta iniciativa señalando que desde el Ayuntamiento y el instituto municipal han querido estar presentes para "impulsar el relevo generacional y acompañar a los nuevos creadores en su primer contacto con el mercado global".

Para Torrent, haber facilitado la presencia de estos jóvenes en una cita internacional "ha supuesto una oportunidad clave para abrirles las puertas al entorno profesional, generar sinergias de negocio y demostrar que Córdoba suma a su gran tradición orfebre una cantera innovadora con un enorme potencial de desarrollo".

Con esta acción en Ifema, el Imdeec ha completado su "intensa agenda" en el certamen madrileño, "consolidando la cadena que une el apoyo institucional, la protección de la marca IGP, la capacidad fabril de la ciudad y la atracción del nuevo talento joyero".