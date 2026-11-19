La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, ha informado este jueves de que se prevén destinar 3,9 millones de euros en ayudas para empresas y autónomos en 2027, "con la voluntad de seguir ampliando esta cantidad a lo largo del año, mediante financiación extraordinaria, siempre que sea posible, como se ha hecho en ejercicios anteriores".

En una rueda de prensa, la edil ha detallado que "ese esfuerzo se articula a través de la propuesta del Plan Estratégico de Subvenciones, que organiza los recursos para atender las distintas necesidades del tejido productivo y llegar a empresas, autónomos, emprendedores de todos los sectores, así como entidades del tercer sector".

En este caso, ha comentado que se hace mediante cuatro grandes convocatorias que "permiten ampliar el alcance de estas actuaciones". Entre ellas, una línea con 1,35 millones para "apoyar a las personas desempleadas que deciden crear su propio puesto de trabajo y también ayudar a los autónomos que ya están activos a mantener y consolidar sus actividades".

En una segunda convocatoria, 'Crece e Innova', dotada con 636.000 euros, se "busca impulsar el crecimiento empresarial, aumentando la capacidad productiva, modernizando digitalmente el comercio de proximidad, favoreciendo la transición ecológica y apoyando la proyección exterior de nuestras empresas", a la vez que se consolida la línea Financia dentro de esta convocatoria para financiación de jóvenes empresarios.

En la tercera convocatoria, 'Forma y Contrata', se propone una dotación de 450.000 euros y va "dirigida a incentivar tanto la formación para la mejora de la competitividad, como los planes de formación especializados que están vinculados al compromiso de contratación". El objetivo es "generar empleo estable y facilitar que el talento encuentre oportunidades en las empresas de Córdoba", ha valorado la concejal.

Y la cuarta convocatoria, para entidades sin ánimo de lucro, Essal, la propuesta es dotarla de 530.000 euros para el apoyo a estas entidades con "proyectos claves para el desarrollo socioeconómico, la inserción laboral de colectivos que tienen más dificultad y el retorno del talento".

A estas convocatorias se suman 300.000 euros destinados a convenios de colaboración para la Universidad de Córdoba (UCO), la Fundación Universidad Loyola, CECO, UGT y CCOO.

Mientras, Torrent ha destacado que desde el año 2019 hasta el año 2026 se han concedido más de 37,8 millones de euros en ayudas directas, que han llegado a más de 8.000 beneficiarios cordobeses, entre otros aspectos expuestos.