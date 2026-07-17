El Imdeec respalda al sector joyero de Córdoba en su proyección internacional y afianza su apoyo ante las grandes ferias

La presidenta del Imdeec y primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, ha mantenido una reunión de trabajo con portavoces de Vicenzaoro. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), vuelve a mostrar una vez más su firme compromiso con la proyección internacional y la competitividad exterior de la joyería cordobesa, un sector estratégico que concentra entre el 60% y el 70% de la producción nacional.

Según ha informado el Consistorio, como muestra de este respaldo institucional al posicionamiento global de las firmas locales, la presidenta del Imdeec y primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, ha mantenido una reunión de trabajo con portavoces de Vicenzaoro, considerada la mayor feria comercial internacional del sector joyero en Europa, para explorar vías de colaboración e impulsar la marca e identidad de la joyería local en los grandes escaparates del mundo.

Este encuentro estratégico de alto nivel con los organizadores de la prestigiosa cita italiana, un evento de referencia que despliega cerca de 30.000 metros cuadrados de superficie de exposición y reúne a más de 1.300 firmas expositoras globales, busca visibilizar e impulsar la potencia de una industria que, a nivel local, representa a cerca de 1.000 empresas y genera unos 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Uno de los pilares de este impulso internacional ha sido la puesta en común de las estrategias de apoyo y difusión para la futura Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la joyería de Córdoba. La obtención de este distintivo de calidad marcará un hito histórico sin precedentes, ya que la joyería cordobesa se convertiría en la primera de España y de toda la Unión Europea en tener esta prestigiosa marca oficial de protección de origen.

La apuesta institucional en el exterior se complementa con el soporte económico directo que el Imdeec otorga a los talleres y fábricas cordobesas para que puedan acometer su salida a nuevos mercados. De hecho, el programa municipal de subvenciones 'Crece e Innova' cuenta entre sus gastos elegibles con conceptos clave para la internacionalización y la asistencia a ferias comerciales, lo que facilita que las firmas locales tengan capacidad económica para mostrar su potencial en el extranjero.

En la convocatoria de 2024, estos incentivos de apoyo y crecimiento empresarial beneficiaron de forma definitiva a un total de 67 empresas del sector de la joyería de la ciudad, con una cuantía destinada de 519.594,67 euros para sus proyectos de fomento, innovación y expansión de mercados.

Por su parte, en la edición de 2025, el programa municipal adjudicó ayudas definitivas a otras 69 empresas del ámbito de la joyería con un presupuesto total de 505.215,57 euros enfocado al desarrollo empresarial y la consolidación de su actividad.

Blanca Torrent ha afirmado que desde el Imdeec tienen "muy claro que, para que nuestra joyería siga liderando el mercado, debe abrirse al mundo y consolidar su posicionamiento global de manera decidida". Por eso, "además de respaldar de forma directa a nuestros talleres para que asistan a ferias e impulsen su internacionalización a través de las ayudas de la línea Crece e Innova, damos un paso estratégico al frente sentándonos directamente con referentes mundiales de la talla de Vicenzaoro para proyectar de la mano el inmenso talento cordobés", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano, ha valorado positivamente estas acciones señalando que "contar con el respaldo firme y el apoyo constante del Ayuntamiento de Córdoba e Imdeec es fundamental".

"Lograr sentarnos directamente en una reunión con representantes de un gigante mundial como Vicenzaoro no solo abre una ventana de oportunidad única para proyectar nuestro saber hacer a escala internacional, sino que demuestra que las administraciones creen de verdad en la joyería cordobesa como un motor estratégico y un sello de identidad único en el mundo", ha remarcado.

Este acompañamiento institucional a la promoción exterior de la joyería local tendrá su próximo gran hito en la feria comercial MadridJoya, que se celebrará en las instalaciones de Ifema del 24 al 27 de septiembre de 2026.

El Ayuntamiento de Córdoba volverá a asistir de manera directa y decidida con un estand propio de 94 metros cuadrados que servirá como escaparate estratégico y punto de encuentro comercial para las empresas locales en la capital de España.

Esta importante presencia física en Ifema consolida el modelo de éxito que ya se inició en la edición de 2025, un año histórico en el que, por primera vez, el Ayuntamiento de Córdoba acudió de forma agrupada en un mismo espacio expositivo junto a la Escuela de Joyería (adscrita a la Junta de Andalucía), la Asociación Provincial de Joyeros San Eloy y el Parque Joyero de Córdoba, exhibiendo la fortaleza, la unidad y la excelencia artesanal de todo el sector joyero local.