Imefe de Jaén participa en la primera jornada de innovación abierta del proyecto Misión- ElBanco

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial ha participado en la primera jornada de innovación abierta celebrada en el marco del proyecto Misión-El Banco. Esta primera jornada ha reunido a una veintena de representantes de distintos sectores, entre ellos la Universidad de Jaén, profesorado de la Cátedra de Emprendimiento, miembros de 1, 2, 3 Emprende y de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot), así como representantes de asociaciones de comerciantes, entidades sociales como Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES) o la Asociación Española Contra el Cáncer, profesionales del ámbito educativo, y técnicos de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y del Imefe.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el objetivo de este foro ha sido buscar soluciones "innovadoras" a retos actuales mediante el uso del gaming, aplicando técnicas y dinámicas propias del juego "para fomentar la creatividad y la colaboración". Los participantes trabajaron en torno a cuatro ejes estratégicos, que son vitalidad urbana y colaboración territorial; talento joven, emprendimiento y futuro del trabajo; salud, bienestar y humanización; y cultura, patrimonio y creatividad.

El concejal de Empleo y del Imefe, Luis García Millán, ha destacado que las propuestas surgidas durante esta jornada "pasarán a una siguiente fase en la que se pondrán en común con las planteadas en otros municipios andaluces donde también se desarrolla el proyecto Misión".

García Millán ha subrayado el valor de esta iniciativa, calificando la jornada como "muy productiva, ya que ha permitido poner sobre la mesa talento, juventud y soluciones creativas a los retos que afrontamos".

"Ha sido una experiencia gratificante, de trabajo en equipo, y un foro donde han surgido ideas nuevas que contribuirán a impulsar la creación de empresas y la retención del talento en Jaén y su provincia", ha concluido.