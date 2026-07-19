Impulsan la exhumación de la última fosa en Castell de Ferro (Granada) con los restos de cuatro represaliados

Archivo - Detalle de una fosa. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de expertos iniciará en los próximos meses los trabajos de localización, excavación y exhumación de una fosa común de la postguerra española en el cementerio municipal de Castell de Ferro (Granada), donde se cree que yacen los restos de cuatro personas asesinadas el 26 de julio de 1947.

La investigación llevada a cabo por el historiador José María Azuaga ha permitido localizar esta fosa común y reconstruye las circunstancias de un grupo de vecinos de Lentegí que fueron apresados en una amplia redada en el municipio y trasladados al castillo de Carchuna, que al encontrarse lejos del casco urbano fue utilizado como centro de detención, interrogatorio y tortura.

Varios de ellos fueron trasladados a las inmediaciones de Castell de Ferro y fusilados de forma extrajudicial el 26 de julio de 1947 para ser enterradas a continuación en una fosa común del cementerio, según consta en la memoria del proyecto, consultada por Europa Press.

Eran José Villoslada Ruiz, Miguel Fernández Villoslada, Antonio Miguel Medina Franco y una cuarta persona cuya identidad no hemos conseguido establecer.

El proyecto, cuya autorización ya se ha publicado en el BOJA, será desarrollado por el equipo arqueológico y antropológico de la Asociación Científica ArqueoAntro, en colaboración con la Unidad Docente de Antropología Física del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.

El objetivo último es identificar los restos de las víctimas a través de estudios antropológicos forenses y el cotejo de ADN con los familiares que han sido localizados para que les puedan ser entregados y que reciban una sepultura digna.

A menos que apareciera alguna localización nueva, esta sería la última fosa común que queda por excavar en todo el término de Gualchos.

Este mismo equipo de ArqueoAntro iniciará la próxima semana los trabajos de localización y exhumación de una víctima que fue asesinada en Cúllar al poco de entrar las tropas franquistas en el pueblo en abril del 39.