Un incendio a las afueras de una nave de Maracena (Granada) fuerza un despliegue de bomberos y un corte de metro

Incendio en una nave del Polígono Juncaril de Maracena (Granada). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos del Consorcio de la Diputación Provincial de Granada se han movilizado este viernes, 24 de julio, para combatir un incendio que se ha declarado en el exterior de una nave del Polígono Juncaril, en el municipio de Maracena, que ha obligado a cortar temporalmente el servicio de metro que discurre "muy cerca" del lugar.

Así lo ha explicado el diputado provincial de Emergencias y Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, en un audio remitido a los medios de comunicación desde la carretera GR-3417, que une los municipios granadinos de Maracena y Albolote.

El representante de la Diputación ha explicado que desde la administración provincial se está interviniendo ante este incendio que se ha producido "en las afueras de una nave de fabricación de palés, en una serie de almacenamientos de palés que había en el exterior de la nave" del citado polígono.

Aunque el diputado ha alertado de que el incendio se estaba "complicando bastante", posteriormente desde la Diputación han indicado que los bomberos explican que el fuego "ya está contenido".

En todo caso, ante este incendio se han movilizado "los bomberos de Granada por completo", y desde el Consorcio de la Diputación Provincial se han enviado "los camiones nodrizas de los parques de Guadix, Iznalloz y Loja", que se han trasladado al lugar al igual que los miembros de Protección Civil de agrupaciones como Maracena y Albolote, que están allí también ayudando en las labores de colaboración y coordinación en relación a este incendio, según ha explicado el diputado.

Eduardo Martos ha indicado además que, por el momento, "no consta que haya ningún herido" como consecuencia de este incendio, y que se está "trabajando intensamente para intentar controlar" el fuego, que ha obligado además a que "se tenga que paralizar el funcionamiento del metro, ya que pasa muy cerca, en paralelo" a la citada carretera y "muy cerca" de la nave en la que se ha originado el fuego, según ha explicado.