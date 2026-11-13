Un incendio en una casa en Molvízar deja dos personas heridas con quemaduras tras quedar atrapadas

Un incendio en una casa en Molvízar deja dos personas heridas con quedamaduras tras quedar atrapadas - FB CES061 GRANADA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en la localidad granadina de Molvízar ha dejado dos personas heridas este viernes con quemaduras y por inhalación de humo tras quedar atrapadas en el interior del hogar. Una de ellas ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Así lo ha informado el servicio 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía, que señala que el aviso llegó pasadas las 10,40 horas por un incendio en una vivienda de la calle Carnicería de Molvízar con dos personas atrapadas.

El teléfono de emergencias ha movilizado a Guardia Civil, sanitarios del 061, y bomberos del Consorcio provincial del parque de Almuñécar.

Los bomberos han señalado a Europa Press que al llegar a lugar las dos personas que había en el interior de la casa de tres plantas, concretamente en la última, ya habían conseguido salir y estaban siendo atendidas por los sanitarios.

Los efectivos se encontraron con un sofá y un sillón calcinados y baldosas levantadas en una estancia en la que sofocaron los restos del fuego que afectó al mobiliario. Después ventilaron el espacio donde se había producido la combustión. También apuntan a que el posible origen del incendio podía estar en un enchufe en el que había un teléfono móvil conectado.

Los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) del 061 han sido los encargados de asistir y estabilizar a las dos heridas. Una de ellas ha precisado ser trasladada al Hospital Santa Ana de Motril.