El incendio de Cerro Muriano (Córdoba) queda estabilizado y pasa a fase de preemergencia con 40 efectivos en tierra

Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en su condición de director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha rebajado este lunes a fase de preemergencia, situación operativa 0, el incendio forestal declarado durante la tarde en Cerro Muriano (Córdoba), una vez que el fuego ha quedado estabilizado.

Así lo ha anunciado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press. Además, fuentes del Plan Infoca han informado a esta agencia de que los once medios aéreos que participaban en las labores de extinción se han retirado de la zona debido al ocaso.

Por su parte, el operativo terrestre continúa trabajando con 40 efectivos, dos autobombas y una unidad médica, que permanecen desplegados para lograr su control y total extinción.

El incendio, declarado en la tarde de este lunes, obligó a activar alrededor de las 20,12 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, debido a la evolución del fuego. En el dispositivo desplegado durante esta fase llegaron a participar once medios aéreos, 71 efectivos por tierra y dos autobombas.