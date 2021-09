Indignación entre los médicos por la falta de negociación en el plan de Atención Primaria presentado por Aguirre

Afirman que el "plan oculto del consejero de Salud", que no ha pasado por mesa sectorial, pretende desviar a pacientes en lugar de incrementar la asistencia

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado que el nuevo Plan para Atención Primaria presentado este jueves en el Parlamento andaluz por el consejero del ramo, Jesús Aguirre, no ha sido "en ningún momento" negociado ni comunicado a los sindicatos y acusa a Aguirre de "presentar un plan oculto, basado en interpretaciones sesgadas y que, además de no haber sido negociado previamente, no ha sido ni comunicado en mesa sectorial".

"En el Sindicato Médico Andaluz desconocíamos este plan que no compartimos, como tampoco compartimos esta forma tozuda y opaca de mal gestionar y malinformar", han subrayado los facultativos andaluces.

Desde el SMA han explicado que "lo que realmente ha presentado el consejero de Salud y Familias como novedoso es lo que en su día se llamó gestión compartida, a la que no sólo se opusieron los representantes médicos sino también los colegios de médicos e incluso el PP cuando estaba en la oposición".

"Ahora el gobierno del PP le ha cambiado el nombre por consulta de acogida, en la que enfermería se encarga de atender a las personas con patologías que deberían ser valoradas por el médico".

Según han indicado, de esta forma "Salud obvia el problema real que no es otro que la falta de médicos". Para los facultativos se quiere suplir los contratos a los especialistas médicos contratando a más enfermeros para reducir costes, asignándoles tareas propias del médico". "Esto tiene un nombre legal", han dicho, "se llama intrusismo y ante esta situación nos veríamos obligados a acudir a la justicia".

El Sindicato Médico Andaluz, que ha conocido el nuevo Plan para la Atención Primaria en Andalucía a través de una nota de prensa de la propia Consejería de Salud y Familias, ha querido subrayar que en dicha nota se habla de "mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la Atención Primaria y potenciar el uso de medios telemáticos para agilizar la respuesta asistencial, además de desarrollar proyectos para mejorar la capacidad de resolución, garantizar la continuidad asistencial, promover la relación médico-paciente y disminuir los tiempos de espera".

Desde el SMA han asegurado desconocer cómo el consejero andaluz va a mejorar la accesibilidad y a qué medios telemáticos se refiere, pues "nadie desde la Consejería ni desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud ha presentado este plan".

También habla de garantizar la continuidad asistencial, pero no habla de implantar la continuidad asistencial como viene demandando el SMA desde que se aprobó en 2006, aunque nunca se desarrolló, y que serviría para aumentar la capacidad de resolución.

Y es que, afirman que las cuentas son claras, "así se lo hemos dicho en muchas ocasiones a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, si no hay más médicos y hay que atender a más pacientes y hacer más actividades asistenciales, la única forma es implantar la continuidad asistencial en Atención Primaria "pero eso cuesta más dinero a las arcas públicas".

El SMA ha indicado que la Consejería de Salud y Familias, a través de la misma nota informativa dirigida a los medios, afirma que "se han retomado los contactos con las sociedades científicas para desarrollar líneas de actuación de cara a mejorar la accesibilidad, gestionar de forma eficiente la demanda asistencial", "conseguir la desburocratización de la Atención Primaria; revisar la Cartera de Servicios y mejorar la capacidad diagnóstica de la Atención Primaria y la comunicación".

Sin embargo, "en ningún momento hace referencia a los trabajadores y a sus representantes", han añadido desde el SMA quienes subrayan que "dicen la verdad, pues no nos han consultado nada, sobre este plan oculto, al menos a los representantes médicos".

El Sindicato Médico Andaluz en referencia a la revisión de los cupos en base a la demanda y a la actividad profesional de los equipos, así como por Distritos-Áreas, en donde se marca un objetivo de 30 pacientes programados en agenda del médico de Familia, garantizando asistencia media de diez minutos, se pregunta que "cuál sería el tope de pacientes que se verían al día y si se va a continuar en Atención Primaria la orden de "demora cero" en donde a cualquier paciente que llegue al centro de salud, por el motivo que fuere, hay que verlo en el mismo día sin importar si el médico ya tiene citados a 50, 60, 70 pacientes o incluso más".

Así y en relación al texto en donde se detalla "la ordenación de la respuesta asistencial de forma que se pueda implicar a los diferentes profesionales del equipo de Atención Primaria y la protocolización de motivos de consultas más frecuentes con el fin de dar respuesta a consultas de baja complejidad, el Sindicato Médico Andaluz ha subrayado que "este hecho puede ser considerado como intrusismo, ya que como no hay médicos suficientes van a realizar esas tareas los enfermeros, a los cuales habría que preguntarles si estarían dispuestos a asumir las responsabilidades que no son propias suyas, con las consecuencias legales que pudieran derivarse de su actuación".

SIN DINERO Y SIN MÉDICOS

La nota de prensa a la que ha tenido acceso el SMA indica que "Aguirre ha hecho hincapié en la necesidad de aprobar el procedimiento de desburocratización de la Atención Primaria, un documento consensuado con las sociedades científicas, colegios y representantes de los trabajadores, así como la revisión de la Cartera de Servicios y mejorar la capacidad diagnóstica de la Atención Primaria y la comunicación". Ante ello, desde el SMA han afirmado que "estarían encantados de poder acceder a dicho plan para poder consensuar el mismo, pero hasta ahora no se nos ha dado esa oportunidad".

Asimismo, los profesionales médicos han denunciado que no tienen acceso a los indicadores de actividad de Atención Primaria que, "al contrario de los datos de demora quirúrgica, no son públicos a pesar de que hace un año el propio consejero anunció en el parlamento la creación de un registro centralizado para controlar las demoras en Atención Primaria". "Hasta ahora no tenemos más noticias al respecto".

Para el SMA, este "plan oculto" que presenta la Consejería "va a volver a hacer aguas por todos lados, porque no hay personal ni quieren implantar la continuidad asistencial y que lo que pretende el consejero, como buen mago, es deslumbrarnos con fuegos de artificio para ocultar lo importante y que no se descubra el truco: desviar a los pacientes en lugar de aumentar la asistencia médica".

Los médicos andaluces concluyen afirmando que "el consejero de Salud y Familias pretende solucionar el problema de la Atención Primaria sin aumentar suficientemente la inversión y sin incrementar el número de facultativos" y se preguntan, si "la población estará de acuerdo en que sea valorada por enfermería cuando el motivo que le lleva a consultar debe ser valorado por un médico".