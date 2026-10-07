Indra dice que el sector de la defensa "nunca antes" ha hecho frente a "tanto riesgo simultáneo en un mundo desordenado"

El consejero delegado de Indra, Josep María Recasens, en un acto. - Jesús Hellín - Europa Press

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Indra Group, Josep María Recasens, ha declarado este miércoles que el sector de la defensa "nunca antes ha hecho frente a tantos riesgos de forma simultánea en un mundo tan desordenado", de modo que "elementos como las tensiones geopolíticas han hecho aparecer conceptos como la soberanía, la autonomía y aspectos como el control de las cadenas de valor, el control y protección de las infraestructuras críticas, elementos muy novedosos en la gestión del día a día".

Así lo ha destacado en su intervención en el Congreso de la Industria de Defensa (Indudef), que se celebra en Córdoba hasta el viernes, al tiempo que ha manifestado que "el sector de la defensa, más allá de ser estratégico, pasa de ser un sector especializado a un sector absolutamente capital y necesario para garantizar el funcionamiento de la economía", asegurando que "es un mensaje muy importante para abrir más el impacto del sector de la defensa en el conjunto de la sociedad y en particular a la economía".

En este sentido, ha señalado que "es un sector tractor y multiplicador", de forma que "por cada euro que se invierte en el sector, más allá de crear soberanía, innovación, industria, empleo y talento, somos capaces de que este euro multiplique a un valor de 2,7 al resto de la economía nacional, cohesionando el territorio, generando competitividad, asegurando cadenas de suministro y fomentando el empleo".

Además, ha citado que "en España se ha pasado de 17.000 millones de gasto en defensa a 34.000 en 2025", a la vez que ha resaltado que "Indra lidera o participa en programas terrestres, en mando y control, en drones, en multidominio y sistemas avanzados de defensa", y "va a multiplicar por cuatro la huella industrial, hasta 150.000 metros cuadrados en el territorio nacional", con la construcción de seis fábricas, actuando "en el 90% de las comunidades autónomas del país", y "casi el 80% del gasto comprometido tendrá efecto en el territorio nacional", ha apostillado.

Asimismo, ha apuntado que colaboran con un 60% de pymes, tienen más de mil proveedores locales nacionales participando activamente en sus programas y van a generar empleo, con más de 3.000 puestos de trabajo directos o 8.000 indirectos, a lo que ha agregado que cuentan con "cinco universidades involucradas", entre otros datos facilitados.