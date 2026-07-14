El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal en un paraje de Alquife en Granada

Incendio forestal declarado este martes en una paraje de Alquife (Granada).
Incendio forestal declarado este martes en una paraje de Alquife (Granada). - INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 14 julio 2026 17:25
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GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Infoca trabaja por tierra y aire en la extinción de un incendio forestal declarado en la tarde de este martes en un paraje del municipio granadino de Alquife.

El fuego se ha declarado en torno a las 15,45 horas en el paraje conocido como Vega de Alquife y hasta allí se han desplazado varios medios aéreos y terrestres.

Concretamente, trabajan en la zona dos helicópteros semipesados, 43 efectivos por tierra y dos vehículos autobomba, según ha difundido el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

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