El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal en un paraje de Alquife en Granada

Incendio forestal declarado este martes en una paraje de Alquife (Granada). - INFOCA

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Infoca trabaja por tierra y aire en la extinción de un incendio forestal declarado en la tarde de este martes en un paraje del municipio granadino de Alquife.

El fuego se ha declarado en torno a las 15,45 horas en el paraje conocido como Vega de Alquife y hasta allí se han desplazado varios medios aéreos y terrestres.

Concretamente, trabajan en la zona dos helicópteros semipesados, 43 efectivos por tierra y dos vehículos autobomba, según ha difundido el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.