Un informe favorable del Colegio de Economistas avala convenio de recaudación entre Diputación y Ayuntamiento de Jaén

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más ha recibido un informe del Colegio Profesional de Economistas de Jaén sobre el posible convenio de recaudación entre el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Jaén. El informe analiza la documentación, los estudios técnicos y las previsiones económicas relacionadas con la propuesta de delegación, concluyendo que "la delegación es económicamente favorable".

Este dictamen se suma al ya emitido por el Consejo Económico y Social de Jaén, que días atrás también valoró de forma unánimemente positiva el convenio, según ha indicado el propio partido en una nota. En su informe, el Colegio de Economistas destaca que, "en el contexto de la actual situación financiera del Ayuntamiento, el balance neto de esta operación es positivo, tanto por el aumento en el volumen de ingresos recaudados como por el acceso a financiación en condiciones más ventajosas".

Si bien hace recomendaciones al aconsejar esta delegación, como son un plan de seguimiento anual de la evolución, reforzar la comunicación ciudadana para que se perciba la mejora y realizar un estudio exhaustivo de la recolocación del personal adscrito actualmente al servicio de recaudación para mejorar la capacidad organizativa del propio Ayuntamiento.

Asimismo, expone la previsión de un incremento neto de ingresos para el Ayuntamiento de más de 4,394 millones de euro al año, la estabilidad que generará en tesorería mediante los anticipos, la mejora en la atención ciudadana y flexibilidad de pago y que facilita el cumplimiento de la regla de gasto y del Plan de Ajuste.