Ingresa en prisión el subinspector de Policía Local de Granada condenado por maltrato a su pareja

Archivo - Cárcel de Albolote en una imagen de archivo. - JUNTA / ARCHIVO

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada ha decretado el ingreso en prisión del subinspector de la Policía Local granadina condenado a 29 meses de cárcel por malos tratos a la que fuera su pareja sentimental.

La jueza ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía haya emitido un informe en el que da cuenta de su "peligrosidad", si bien la defensa prevé recurrir esta medida, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

La Audiencia de Granada rebajó el pasado abril de 32 a 29 meses de prisión la condena que inicialmente le impuso el Juzgado de lo Penal. Concretamente, ha sido condenado por un el delito de malos tratos habituales a 21 meses de cárcel y a otros ocho meses más por un delito de menoscabo psíquico.

En este caso cabía la suspensión de la entrada en prisión porque las penas que se le han impuesto son inferiores a dos años en ambos casos, si bien la jueza ha decidido el ingreso a tenor del informe del Ministerio Fiscal.

El agente también ha sido condenado a la privación del derecho a tener armas durante tres años y a la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de su hija, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Audiencia aceptó el relato de hechos plasmados en la primera sentencia, en la que se señalaba que en 2017 la relación de la víctima con el acusado "se deterioró gravemente, incrementándose las conductas de control, celos y menosprecio hacia su persona", con "insultos y expresiones vejatorias" con el ánimo de "humillarla y menoscabar su autoestima, reprochándole su apariencia, su trabajo y sus logros profesionales".

Asimismo, efectuó amenazas verbales" como "soy capaz de matar" y "actos de intimidación, manipulación y violencia material dirigidos a mantener un control psicológico sobre la denunciante".

También "mostraba comportamientos agresivos" y "mantenía una actitud despectiva y hostil también hacia sus hijas no colaborando en la realización de faenas del hogar o familiares", con "daño psíquico" para la víctima.

ABSOLUCIÓN

Este mismo agente, representado por el letrado Domingo Domingo, fue absuelto a mediados de marzo en la causa que se abrió contra él por presuntamente romper la orden de alejamiento respecto a su exmujer al no quedar acreditado que manipulara o fracturara la pulsera telemática antimaltrato que le fue colocada.

Por otro lado, y en relación a estos hechos, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a varios agentes de la Policía Local de Granada en el denominado caso Viogén, entre ellos al que fuera jefe del cuerpo José Manuel Jiménez Avilés.

Se investiga concretamente la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos tras acceder a datos de la expareja del subinspector en el citado sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista. El agente fue relevado a comienzos de curso como jefe de estudios de la Policía Local para destinarlo a tareas de archivo.