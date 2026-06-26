El ingreso de asuntos en los órganos judiciales desciende en Andalucía casi un 25% en el primer trimestre del año

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Andalucía registraron durante el primer trimestre de 2026 un total de 331.321 asuntos, un 24,7% menos que hace un año, hecho que revierte la tendencia al alza de los últimos ejercicios.

Así consta en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2026, hecho público por el Servicio de Estadística del CGPJ y facilitado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las jurisdicciones que experimentaron un decremento interanual fueron el orden civil, con un 42,1 % menos asuntos de nuevo ingreso y el penal, con un 10,2 % menos. La resolución de asuntos, que sufrió una disminución en todas las jurisdicciones, se situó en un 14,5 % negativo.

En contexto, entre los meses de enero y marzo pasados, los tribunales españoles resolvieron 326.670 asuntos, un 14,5% menos que hace un año; los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 882.901, lo que ha supuesto un descenso interanual del 3,6 por ciento.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes, una ratio diez puntos por debajo de la de hace un año, que fue de 47,07.

La Comunidad Autónoma con la tasa de litigiosidad más alta fue Canarias (45,01), seguida por Asturias (41,73) y Madrid (40,59). También por encima de la media nacional se situaron Cataluña (39,39), Andalucía (37,45) y Murcia (37,41).