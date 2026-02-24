El Ingreso Mínimo Vital protege a más de 778.000 andaluces en enero, de los que un 40% son menores

Archivo - Colas en la puerta del comedor social Ntra. Sñra. del Rosario de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Triana. - María José López - Europa Press - Archivo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en octubre a 250.510 hogares andaluces en los que viven 778.312 personas. Del conjunto, 310.249 (un 40% del total) son niños y adolescentes. La cuantía media de la prestación ha sido de 521,7 euros al mes por hogar. Y en conjunto, la nómina actual ha ascendido a más de 136,3 millones de euros.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado en una nota de prensa que "las cifras ponen de manifiesto que el Ingreso Mínimo Vital se afianza como un instrumento efectivo y evidencia la apuesta del Gobierno de España por facilitar esta prestación a las personas que más la necesitan". En concreto, este mes, hay 37.941 prestaciones activas más en la comunidad autónoma que las que había hace un año y se han sumado 118.176 personas.

Desde enero de 2026, la cuantía de las prestaciones en alta se ha revalorizado un 11,4%, como recoge el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026. Se da así respuesta a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, que persigue la garantía de suficiencia de las pensiones, con el objetivo de que sean dignas y suficientes.

En enero de este año 2026, había 38.010 prestaciones activas más que un año antes, es decir, el número de hogares protegidos ha aumentado un 17,8%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 17,6% (116.498) desde enero de 2025. En este sentido, Fernández ha indicado que "el aumento de los hogares cubiertos durante el último año pone de relieve que el IMV alcanza a un número creciente de familias y contribuye a fortalecer el sistema de protección frente a la vulnerabilidad".

Además, ha subrayado la adaptabilidad de esta ayuda como "una política dinámica que se ajusta para ofrecer respuestas eficaces a las diferentes realidades sociales". Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 73,6 % de los titulares (184.218) y el 53,1% de los beneficiarios son mujeres, en concreto,413.086. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de un millón de personas en Andalucía.

Actualmente, el 39,8% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 310.249 niños y adolescentes protegidos por esta prestación. En el primer mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (181.113 hogares, el 72,2% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 38.656 son hogares monoparentales.

Así, el delegado ha señalado que "el Ingreso Mínimo Vital se está consolidando como un instrumento efectivo en la lucha contra la pobreza infantil, al dar cobertura a más de 310.000 menores. Los datos más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida avalan esta evolución positiva, con avances en los niveles de pobreza, especialmente la infantil, y en la reducción de la desigualdad como resultado del fortalecimiento de la protección social".

El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En enero, 181.113 hogares andaluces recibieron el CAPI, con una ayuda media de 66,3 euros por menor y de 113,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 4.841,8 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,4 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años. Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

