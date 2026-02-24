Los espacios culturales de Cádiz se llenan de actividades con motivo de la celebración del 28F

Archivo - Interior del museo de Baelo Claudia, en Tarifa. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los espacios culturales de la provincia de Cádiz, gestionados por la Consejería de Cultura y Deporte, se unen esta semana a la celebración del Día de Andalucía con numerosas actividades a través de las cuales se pretende poner en valor la riqueza del patrimonio con el que contamos en nuestra tierra.

Según ha indicado la Junta en una nota, así, el Museo de Cádiz ha organizado dos visitas interactivas, siendo la primera el 26 de febrero con el título 'Desafío del Ticktoker arqueológico', que se dirige a los jóvenes de entre 13 y 18 años, y la segunda el día 28 de febrero titulada 'Búsqueda del Tesoro a través de Instagram', actividad familiar en la que pueden participar jóvenes de entre 12 y 18 años.

En el caso del 'Desafío del Ticktoker arqueológico', el aforo es para 25 personas y se hará con grupo concertado, permitiendo a los participantes conocer una de las piezas más señeras de la colección del museo sobre la cual habrá que hacer un vídeo contando su historia y relevancia. El vídeo se podrá compartir en las redes sociales de los autores y en las del museo.

En cuanto a la 'Búsqueda del Tesoro a través de Instagram' se trata de una actividad que va a combinar nuevas tecnologías y patrimonio, invitando a conectar con las colecciones del museo mediante stories y retos interactivos. Para participar será necesaria la inscripción previa en el Museo ya que el aforo es limitado.

Por otro lado, el mismo día 28 también se ha organizado el taller 'Azulejos de Cádiz y Andalucía', durante el cual los participantes, que deberán inscribirse previamente, descubrirán las técnicas de las artes decorativas de la tradición andaluza y, a continuación, las pondrán en práctica creando su propio azulejo. Cada participante elegirá un motivo inspirado en piezas históricas del museo para hacer su interpretación del pasado azulejero desde el presente.

En lo que respecta a la Biblioteca Provincial de Cádiz, desde el pasado día 23 y hasta el 7 de marzo las instalaciones albergarán la exposición bibliográfica 'Andalucía', que pretende acercar al público las publicaciones de temas andaluces.

Además, el próximo día 26 de febrero se desarrollará la actividad literaria 'Lecturas y aprendizajes del 27', en la que el catedrático de literatura española de la Universidad de Cádiz, José Jurado, repasará su trayectoria con el propósito de reflexionar sobre cómo los autores del 27 han determinado su formación personal, sus investigaciones y sus clases, con atención a Alberti, García Lorca, Cernuda, Gerardo Diego y Buñuel, entre otros. Posteriormente se leerán poemas de autores de la Generación.

En cuanto al Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, el sábado día 28 a las 12 horas celebrará el Día de Andalucía con el taller familiar 'La vida cotidiana en al-Andalus', en el que los participantes se van a poder aproximar a la sociedad andalusí a través de sus oficios, saberes y cultura material. El aforo es limitado y se dirige al público en general.

Por último, el Archivo Histórico Provincial de Cádiz alberga, hasta el próximo día 27 de febrero, la exposición '46 años del Referéndum de Andalucía', en la que se exponen documentos textuales, gráficos y audiovisuales que recorren los principales hitos que llevó a la consecución de la Autonomía Plena de Andalucía.