Archivo - El Ingreso Mínimo Vital protege en septiembre a casi 867.000 personas que viven en 279.000 hogares en Andalucía. - SÍNDIC DE GREUGES - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 279.969 hogares en los que viven 866.877 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 484,29 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a cerca de 141,03 millones de euros. En septiembre, hay 35.311 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 14,4.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, este mes se contabilizan 107.579 beneficiarios más que los registrados en septiembre de 2025 (+14,17%). Aproximadamente, dos tercios de los titulares son mujeres. En concreto, en septiembre han sido 205.620 mujeres, el 73,4% del total. También son mujeres la mayor parte de los beneficiarios: 460.325, el 53%, según los datos aportados por el Gobierno en una nota

En conjunto, el IMV ha llegado a 402.605 de hogares y ha beneficiado a casi 1,21 millones de personas desde su inicio hace más de seis años. En la actualidad, 340.039 niños y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 39% del total. En términos acumulados, más de medio millón de menores (508.710) han estado cubiertos desde 2020 por esta prestación en Andalucía.

Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuenta con menores a cargo (617.292 hogares, el 68,1% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil. El perfil de los hogares protegidos revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar.

De ellos, 42.524 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia.

El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo. En septiembre, 203.487 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 68,07 euros por menor y de 117,95 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.