Inicia la Semana Europea de las Ciencias en Granada con talleres y actividades divulgativas para familias y escuelas

El Parque de las Ciencias de Granada ha acogido el programa de actividades de la 25º Semana Europea de la Ciencia en Andalucía que inicia este miércoles hasta el próximo domingo 16 de noviembre. Esta propuesta incluye talleres divulgativos, actividades en colaboración con centros de investigación, demostraciones científicas y actividades para público familiar y escolar que vinculan la ciencia "con la vida cotidiana, con la historia y el patrimonio y la curiosidad con la investigación actual".

Según ha detallado la Universidad de Granada (UGR) en una nota, el Parque de las Ciencias ha intensificado su programación con actividades diseñadas tanto para público escolar como general con motivo de la celebración de la 25º edición de la Semana Europea de la Ciencia. Así, la programación ha incluido talleres sobre los insectos y artrópodos, una "actividad especial" sobre patrimonio industrial y una visita guiada a "laboratorios de investigación puntera" en colaboración con el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra (UGR).

En concreto, la citada institución académica ha precisado que el objetivo es acercar la ciencia a la ciudadanía desde una "perspectiva activa", combinando divulgación, experimentación y contacto con profesional experto e investigador que desarrolla su trabajo en ámbitos como la biología, la ingeniería o las ciencias de la Tierra.

El taller para público general en el Hall del Edificio Macroscopio '¿Qué son los artrópodos? ¿Te atreves con la taxonomía?', ofrecerá a los participantes los días 5, 6, 12 y 13 de noviembre en sesiones de 20 minutos la posibilidad de observar ejemplares vivos y aprender a clasificarlos científicamente.

Asimismo, el taller 'Insectos y camuflaje', previsto para los fines de semana del 8, 9, 15 y 16 de noviembre, mostrará cómo los insectos utilizan estrategias como el mimetismo y la adaptación para sobrevivir en su entorno. En sesiones de 20 minutos, tendrán lugar los sábados de 11,00 a 15,00 horas y de 16,00 a 18,30 horas, y los domingos de 11,00 a 15,00 horas.

Por otra parte, con motivo de la celebración del Día Internacional del Patrimonio Mundial que se conmemora el 16 de noviembre, el sábado 8 y el domingo 16 de noviembre tendrá lugar la actividad '¡A todo vapor!', organizada en colaboración con la Asociación de Voluntariado Cultural del Parque de las Ciencias, que combinará "una charla sobre patrimonio tecnológico, una demostración del funcionamiento de una máquina de vapor y una visita guiada por piezas singulares de la colección del museo".

Al hilo, esta actividad ha sido programada como una actividad conmemorativa para agradecer la labor del profesor y doctor honoris causa de la UGR Miguel Giménez Yanguas, "impulsor y férreo defensor y conservador del patrimonio científico y tecnológico" y que donó una parte de su colección personal al Parque de las Ciencias que, actualmente, forma parte de la exposición permanente 'Piezas de museo' del edificio Péndulo de Foucault.

De esta forma, esta actividad dará comienzo a las 11,15 horas, tendrá una duración aproximada de dos horas y un aforo limitado a 20 personas, que será cubierto por "riguroso orden de llegada" y que para participar requerirá la entrada al museo.

Otra de las propuestas "más destacadas" de esta edición es la actividad 'Investigación de cerca', desarrollada en colaboración con el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (Iista-UGR). En contexto, esta iniciativa permite visitar módulos interactivos del museo junto a personal investigador y acceder posteriormente a los laboratorios del Edificio Ceama, donde se estudian la atmósfera y la hidrosfera con "infraestructuras científicas únicas a nivel internacional".

Esta actividad se celebrará tanto en la modalidad de público familiar --el viernes 14 de noviembre, de 18,00 a 19,30 horas-- y en la de escolar, para un grupo cerrado con alumnado del IES José María Torrijos de Málaga.

En relación, en el marco de la Semana Europea de la Ciencia, el Parque de las Ciencias acogerá también una nueva edición del proyecto 'Micromundo', coordinado por la Sociedad Española de Microbiología y desarrollado en Granada por el Departamento de Microbiología de la UGR.

Por su parte, los días 13, 17, 19 y 21 de noviembre, de 9,00 a 13,00 horas, el alumnado del primer curso de CFGM Operaciones de Laboratorio del IES Zaidín-Vergeles de Granada llevará a cabo una "investigación real" para la búsqueda de nuevos antibióticos a partir de muestras de suelo, guiado por estudiantes universitarios y profesorado investigador.

En concreto, el alumnado participante en esta actividad realizará cultivos, ensayos de antibiosis y clasificación de microorganismos para contribuir a una base de recursos científicos "puesta a disposición de la comunidad científica y con interés internacional".