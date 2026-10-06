La iniciativa 'Aquí falta un árbol-Ecomapa 2026' registra 5.855 alcorques con deficiencias en Córdoba

Una mujer registra una incidencia en un alcorque. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha informado este martes de que la iniciativa 'Aquí falta un árbol-Ecomapa 2026' ha registrado en un fin de semana "148.000 puntos negros del arbolado urbano", todo ello después de que Córdoba se haya sumado a este "mapeo ciudadano" que ha localizado a nivel estatal "más de 44.000 alcorques sin árbol, 27.000 tocones o árboles secos, y 76.000 alcorques asfixiantes", mientras que la capital cordobesa registra "un total de 5.855 alcorques con deficiencias".

Según ha indicado la organización en una nota, de este modo, la necesidad de multiplicar los esfuerzos en todos los municipios para garantizar una elevada cobertura de sombra natural se muestra una vez más. "No es sólo por la necesidad de hacer más habitables ciudades y pueblos, o por la importancia de ecosistemas sanos, si no también porque la ciudadanía lo está demandando", han señalado desde la organización, que ve "un claro indicio de ello en la buena acogida que ha tenido la actividad".

Así las cosas, "la urgencia de rebajar las altas temperaturas y el efecto isla de calor de los municipios es notoria, y algunas de las medidas fundamentales a implementar pasan por aumentar la presencia de arbolado, la superficie permeable y la biodiversidad en las ciudades", han afirmado desde Ecologistas en Acción.

Tal y como han detallado, los puntos negros del arbolado urbano que se han identificado corresponden a "44.882 alcorques vacíos o cegados (tapados con solería u otro pavimento), 27.116 alcorques con presencia de un tocón de árbol (el tronco que se deja una vez talado el árbol) o de un árbol seco y 76.164 alcorques llamados asfixiantes, que son aquellos que teniendo un árbol, la tierra en la que se asienta está sellada con hormigón o con resinas, o bien son alcorques tan deficientes que el tronco del árbol es incluso mayor que el hueco que se le deja". Los datos, municipio a municipio, pueden consultarse en la web 'ecomapa.org'.

En Córdoba capital han participado en esta actividad 129 personas, nueve asociaciones y un colegio que han registrado "un total de 5.855 alcorques con deficiencias en el municipio". Desde Ecologistas en Acción han asegurado que harán llegar "en unos días esta información al gobierno municipal" y esperan que le den "el tratamiento que merece".

"Hemos registrado un buen número de alcorques con deficiencias, pero no hemos llegado a cubrir toda la ciudad en dos días. Sabemos que hay más deficiencias que las identificadas este fin de semana. El Plan Director de Arbolado urbano de la ciudad, que debe someterse a aprobación inicial por el pleno municipal próximamente, es un buen comienzo, pero el gobierno municipal debe ser más ambicioso dadas las circunstancias", han remarcado.

En esta actividad la organización reivindica "arbolado, pero sabemos que para mejorar la habitabilidad de nuestros municipios hay que hacer mucho más", pues es "necesario renaturalizar las ciudades y conseguir en ellas una alta presencia de vegetación, también en el estrato arbustivo, y permitiendo que las hierbas silvestres ocupen su espacio de forma natural. El principal enemigo de las ciudades verdes es el pavimento impermeable, la desbrozadora y la motosierra, que somete a podas severas e inoportunas a gran parte del arbolado urbano", han alertado.

Esta iniciativa, promovida por Alianza por el Clima, Barrios por el Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Juventud por el Clima, busca visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los gobiernos locales. Y en la que han participado 2.145 personas, de 315 municipios.

"Sólo 2.145 personas han marcado más de 148.000 puntos negros en dos días. Gracias a cada una de ellas esto ha sido posible", han resaltado. Las entidades convocantes también han puesto de relieve la importancia de la organización ciudadana y las muestras de preocupación de las vecinas y vecinos de los cascos urbanos sobre el tema renaturalización. Una vez más la comunidad va por delante de los poderes públicos mostrando un conocimiento y una sensibilidad sobre Naturaleza y Biodiversidad que bien podría llegar a los plenos municipales.

Una vez concluida la actividad, las organizaciones que la han coordinado en las diferentes localidades harán llegar los resultados a los gobiernos municipales instándoles a que tomen las medidas necesarias para ampliar la cobertura arbórea de la ciudad para impedir el efecto 'isla de calor' típico de los cascos urbanos. "Tras la movilización en la calle viene el trabajo en los despachos", ha expresado.