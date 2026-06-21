Una iniciativa con sello cordobés, 'Tres autores, 3 poemas', promociona escritores y difunde poesía en Instagram

La acuarela titulada 'La playa', obra de Juan Lhara, acompaña la entrega de junio de 'Tres autores, 3 poemas'. - JUAN LHARA

CÓRDOBA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor cordobés José Carlos Casado ha desarrollado, junto a la escritora valenciana Alba María Millán, desde el pasado febrero y hasta el presente junio, la iniciativa 'Tres autores, 3 poemas', una plataforma que busca "la promoción de escritores y la difusión de la poesía", que "conecta tradición, comunidad y nuevas formas de difusión literaria", al dar a conocer cada mes en Instagram tres poemas de otros tantos autores, junto a obras de otras disciplinas, como fotografías o pinturas, e instando a compartirlas en las redes sociales.

La propuesta, según ha explicado Casado en declaraciones a Europa Press, ha venido "desarrollándose desde febrero a través de Instagram" en los perfiles de ambos escritores ('@casadojc___' y '@_albammillanpoesia'), "con nuevas publicaciones cada mes y una participación muy positiva, tanto por parte de los autores, como de los lectores, y también de los artistas, que en las últimas entregas han participado desde otras disciplinas".

El escritor y docente cordobés ha explicado, respecto a la génesis de esta iniciativa, que "surge más por una necesidad que de una inspiración, y nace también de una reflexión profunda sobre el momento paradójico que, pensamos, vive actualmente la poesía y, en general, la escritura", porque, "si durante mucho tiempo el principal problema que los autores noveles han tenido, que era la falta de acción, hoy sucede casi todo lo contrario".

Así, "la hiperconectividad que tenemos actualmente, las redes sociales que han democratizado las publicaciones, las diferentes fórmulas de autoedición que existen, y a veces algunas sin apenas filtro, han contribuido a generar una nueva problemática para el lector, que se encuentra desbordado ante la cantidad inmensa de contenido".

Precisamente, ante "esa abundancia", al lector "le resulta casi imposible focalizar su atención" y es en este contexto, según ha subrayado Casado, donde nace 'Tres Autores, 3 poemas', que no pretende competir con esa sobreabundancia, sino ofrecer algo diferente, que es foco", de modo que, "a través de Instagram, reunimos en cada entrega tres autores contemporáneos, nacionales e internacionales, alrededor de un tema común".

Además, con esta propuesta también se fomenta "el diálogo entre distintas disciplinas artísticas", pues, a lo largo de las diferentes entregas" han participado distintos artistas, "como puede ser el fotógrafo Carlos Lance, el diseñador gráfico David Bravo o el acuarelista Juan Lhara".

En el fondo, según ha aclarado el escritor cordobés, "la propuesta es muy sencilla", con 'Tres autores, 3 poemas', Casado y Millán quieren "facilitar una experiencia de descubrimiento más ordenada, accesible, cuidada y sin renunciar, por supuesto, a la exigencia y a la calidad literaria", y el resultado es que "el proyecto está teniendo una acogida muy positiva", como lo evidencian "los numerosos escritores que están interesados en participar" y dadas las "miles de visualizaciones que tienen cada una de las entregas".

'Tres autores, 3 poemas', ha venido reuniendo en cada entrega mensual a "tres autores contemporáneos en torno a un tema común", de forma que, "en una época dominada por la rapidez y la fragmentación", se ha hecho una "apuesta por una lectura accesible sin renunciar a la calidad", aclarando Casado que "no se trata de adaptar la poesía a las redes, sino de encontrar la forma para que la poesía dialogue con ellas".

Junto a los propios Casado y Millán, nombres como el escritor Rafael Reyes Quintero o el ilustrador David Navarro Bravo forman parte de esta red literaria que, sin perder su raíz, se proyecta hacia un ámbito más amplio, estando previsto que el próximo 3 de octubre la librería Enclave de Madrid acogerá el recital que cierra este primer ciclo del proyecto.

El pasado febrero el tema de la primer entrega fue 'Flores son amores', como poemas de Alba Marí Millán, José Carlos Casado y Yojander Peña, mientras que en marzo la temática fue 'La forma que no eres', con poemas de que Daniel López, Ángela de la Fuente y Pedro Galván, y en abril fue el turno para 'La sombra del espejo', con poemas de Goyo Silvestre, David Solera y Rafael Reyes, y con una fotografía de Carlos Lance.

En mayo el tema fue 'De silencios mordidos', con poemas de Mar Vilalta, Elena Martín y Guadalupe Esquinas, junto a una ilustración David Bravo, mientras que en el presente mes de junio la temática es 'Todos los lugares', con poemas de Jonatan Jorge Guille, Carla Amat y José Ignacio Fernández, con una obra de Juan Lhara, como acuarelista invitado.