Una iniciativa vecinal pide que 500 personas aporten 1.000 euros para comprar y gestionar los cines de verano de Córdoba

Concentración convocada por IU para reclamar al gobierno municipal del PP la compra de los cines de verano para garantizar su futuro. - IU

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cine Cercano y la Asociación Vecinal Fuenseca, Santa Marina y Orive han puesto en marcha una inciativa para "comprar y gestionar" los cines de verano de la capital cordobesa, pidiendo, para ello, el apoyo económico de 500 personas, con la idea de que cada una aporte 1.000 euros, así financiar la operación de compra y futuros gastos de mantenimiento.

Así lo han dado a conocer ambas asociaciones, a través de un comunicado conjunto, destacando que los cines de verano de Córdoba "son un privilegio de esta ciudad que no vamos a permitir que se pierda", en el marco de una situación en la que "hay mucha confusión, informaciones parciales, datos falsos, intereses cruzados, oportunidades perdidas, oscurantismo, y a veces un juego de trileros".

Ante ello y "como ya ha habido bastantes manifestaciones", la propuesta que hacen a la ciudadanía cordobesa, para asegurar la supervivencia del "patrimonio que constituyen los cines de verano, tanto los inmuebles, como la actividad" cinematográfica en los mismos, plantean la mencionada "propuesta y solución".

La consideran necesaria después de que desde el gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba hayan dicho "que no quieren cines, que no gestionan dines", pero es que "la sociedad civil cordobesa sí quiere los cines de verano", y lo va "a demostrar".

Por ello, llaman "a ser propietarios y gestores de los cines de verano" a cordobeses comprometidos con este obejtivo, "mediante una asociación, todavía por constituir, que agrupe a 500 personas que aporten, como copropietarias, 1.000 euros cada una, ni más, ni menos", con la pretensión de que, a dicha asociación, "el Ayuntamiento o la Junta le ceda, de acuerdo con la Ley, los cines, previo pago de su precio", que han fijado en "300.000 euros y gastos, más 200.000 euro para su futuro mantenimiento y gestión".

Será una asociación "de marcado carácter cultural, sin ánimo de lucro", en la que "cada persona tenga un voto, y que sea capaz de poner en marcha un equipo de gestión económica y otro equipo de gestión cultural".

Para empezar, "se necesita una manifestación de voluntad de participar en la constitución de esa asociación", mediante el envío de "un correo electrónico donde conste nombre, DNI, domicilio y un texto suscribiendo una declaración igual o similar a: 'Manifiesto mi acuerdo con la constitución de una asociación en los términos publicados, para salvar los cines de verano, y la voluntad inicial para en su momento aportar 1.000 euros para adquirir, junto con otras 499 personas, los inmuebles y equipamiento de los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia".

CONCENTRACIÓN DE IU

Por su parte y organizada por IU, este martes se ha llevado a cabo ante el Ayuntamiento de Córdoba una concentración para reclamar al gobierno municipal del PP "una intervención inmediata y la compra de los cines de verano para garantizar su futuro", según ha señalado el coordinador de Distrito Centro de IU Córdoba, Juan Antonio Romero, quien ha afirmado que los cines "son un bien de interés cultural de primer orden" y ha subrayado su valor, "no solo como infraestructura cultural, sino también como una tradición profundamente arraigada" en la ciudad.

El responsable de distrito ha destacado además "el potencial de estos espacios para los barrios, especialmente en el casco histórico", pues en los mismos "podrían desarrollarse actividades culturales, deportivas y vecinales durante todo el año, además de contribuir a mitigar el efecto de isla de calor en zonas especialmente tensionadas".

Romero ha recordado que desde IU se ha venido defendiendo esta postura en el Ayuntamiento, dentro de la coalición Hacemos Córdoba, y ha criticado la gestión del gobierno local del PP, al considerar que "el Ayuntamiento, encabezado por José María Bellido y en este caso también por Miguel Ángel Torrico (delegado de Urbanismo), está dejando de lado tanto los cines de verano y está haciéndolo además de espaldas a la ciudadanía".

En este sentido, ha recordado que ya se aprobó por unanimidad una moción en 2024 para instar a su protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y su declaración como tal por parte de la Junta de Andalucía, sin que, según ha lamentado, "se haya avanzado en su tramitación, ni en su cumplimiento".

El coordinador ha criticado también que el Ayuntamiento "no haya optado por la adquisición de los cines cuando ha existido la oportunidad", y además "por un precio que es bastante asequible, dada la importancia de estos cines". Por ello, Romero ha insistido en que el Ayuntamiento "debe actuar de forma inmediata" y ha reclamado al alcalde que "estudie todas las vías posibles" y que "proceda a la compra de los cines de verano, para garantizar su continuidad y evitar que la ciudad pierda estos espacios culturales".