Jose Antonio Gutiérrez (director) y Álvaro García (productor), de Inania Studios. - MARÍA CARIÑANOS
CÓRDOBA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Inania Studios está impulsando desde Córdoba la realización de 'Moodsquito', un cortometraje que busca mecenas para hacerse realidad, de modo que la productora cordobesa ha puesto en marcha una campaña de 'crowdfunding' para financiar este proyecto cinematográfico, una historia de ciencia ficción y humor negro ambientada en un futuro distópico.
A este respecto y en declaraciones a Europa Press, el cineasta y fundador de la citada productora, José Antonio Gutiérrez, ha explicado que 'Mosquito' es "una sátira, una comedia, y sirve para entretener, para desconectar, pero también propone una crítica y, como toda buena sátira, pues es un reflejo de nosotros mismos, de nuestros instintos más patéticos".
Así, 'Moodsquito', con guión y dirección del cineasta cordobés, "habla de impostura, o como nos gusta llamarlo ahora, del postureo, de la falsedad que a veces emitimos o vemos en redes sociales, y de cómo todo este sistema consumista y supercorporativo nos incita a esa falsedad".
Toda esta temática, según ha señalado José Antonio Gutiérrez, "está dentro de una trama en la que partimos de una situación muy cotidiana, que es encontrarse con un mosquito durante la madrugada e intentar matarlo, que es una cosa que yo creo que hemos hecho en todas las casas".
A partir de ahí, "esta situación se vincula con un teléfono móvil de una forma algo insospechada", aunque eso será algo que ya se conocerá "cuando podáis ver este nuevo cortometraje, que seguro que no va a dejar a nadie indiferente", según ha subrayado el cineasta cordobés.
De este modo, para dar forma a este nuevo proyecto de Inania Studios se ha partido de una pregunta, "¿qué ocurriría si una nueva especie de mosquito pudiera provocar una transformación genética en los seres humanos?", siendo esa la premisa de 'Moodsquito', que busca financiación colectiva para sacar adelante una ambiciosa producción de cortometraje.
Ambientada en el año 2073, 'Moodsquito' plantea una historia de ciencia ficción que combina humor negro, crítica social y fantasía. En un futuro no demasiado tranquilizador, una nueva especie de mosquito amenaza a la humanidad, dando lugar a una situación tan inquietante como absurda. Se trata de una propuesta que utiliza los códigos del género fantástico para reflexionar, desde el humor, sobre algunos aspectos de nuestra sociedad actual.
En palabras del director y guionista del corto, 'Moodsquito' "plantea algunos temas muy actuales y, a mi parecer, necesarios de abordar", como los peligros de la vida virtual, el aislamiento y la individualidad, la crisis climática, la falta de responsabilidad y la indiferencia social" y, aunque "ofrece entretenimiento, por supuesto, también propone un reflejo en el que mirarnos, una invitación a la autocrítica como raza humana, como civilización, en este momento extraño y determinante que nos ha tocado vivir".
Para hacer realidad este proyecto, Inania Studios ha puesto en marcha la citada campaña de financiación colectiva a través de la plataforma Verkami. El objetivo es conseguir el respaldo de personas que quieran contribuir a la producción y convertirse en parte de esta aventura cinematográfica.
La campaña ofrece diferentes modalidades de colaboración y recompensas para los mecenas, desde aportaciones simbólicas hasta experiencias y reconocimientos vinculados al propio cortometraje. Una forma de acercar el proceso de creación cinematográfica al público y demostrar que también es posible hacer cine independiente gracias a la implicación colectiva.
De hecho, la financiación colectiva se ha convertido en una herramienta fundamental para muchas producciones independientes que buscan desarrollar proyectos al margen de los grandes circuitos de financiación audiovisual. En este sentido, la campaña de 'Moodsquito' no pretende únicamente recaudar fondos, sino también "construir una comunidad de personas que quieran implicarse en el nacimiento de una película".
Por ello, desde Inania Studios han hecho un "llamamiento a la ciudadanía, a los amantes del cine y a todas aquellas personas interesadas en la cultura para que conozcan el proyecto y participen en la medida de sus posibilidades. Cada aportación, al margen de su cuantía, contribuye a que la película pueda hacerse realidad. La campaña de 'crowdfunding' está disponible en 'https://vkm.is/moodsquito'.
TRAS 'TUMBAS VECINAS'
'Moodsquito' supone un nuevo paso para Inania Studios, que ya cuenta con experiencia en el ámbito del cortometraje gracias a su anterior producción, 'Tumbas vecinas', una obra, igualmente dirigida por José Antonio Gutiérrez, que consiguió una más que notable cosecha de galardones en su recorrido por festivales nacionales e internacionales, logrando un total de 64 premios.
Con este nuevo proyecto, la productora apuesta por una propuesta narrativa y visual más ambiciosa, respaldada por un equipo artístico y técnico con experiencia en el sector audiovisual. En el reparto aparecen caras tan conocidas ya en el panorama cinematográfico y televisivo español como Andrea del Río y Carlos de Austria.
El proyecto nace con la intención de explorar las posibilidades del cine de género desde una perspectiva propia, combinando entretenimiento, imaginación y una mirada crítica sobre nuestro presente.