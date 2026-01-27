Innovasur "impulsa su crecimiento en Andalucía" con la inauguración de su nueva sede en Granada

Innovasur inaugura sus nuevas oficinas en Granada - INNOVASUR

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Innovasur ha inaugurado este martes sus nuevas oficinas en Granada, situadas en el Centro de Empresas PTS, en la Avenida del Conocimiento, un paso "relevante dentro de su estrategia de expansión territorial y refuerzo de su presencia en la provincia".

La nueva sede, a cuya inauguración han asistido el consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, responde al crecimiento sostenido de la actividad de Innovasur en Andalucía y permite ampliar los espacios de trabajo, favorecer la incorporación de nuevos perfiles técnicos y acompañar el desarrollo de proyectos tecnológicos de carácter estratégico.

El acto ha contado con la participación de representantes institucionales y del equipo directivo de Innovasur, encabezado por Juan José Prieto Verdejo, CEO de la compañía.

Durante el acto se puso en valor el papel de Innovasur como socio tecnológico de referencia para las administraciones públicas y organizaciones del territorio, así como su contribución al ecosistema tecnológico y de innovación de la provincia.

Jorge Paradela ha señalado que "Andalucía necesita compañías con capacidad técnica, trayectoria y visión a largo plazo para consolidar su posicionamiento en la economía digital".

Para el consejero, Innovasur es "un ejemplo de empresa tecnológica andaluza que ha sabido crecer desde el territorio, asumir proyectos de alta complejidad y convertirse en un actor relevante en ámbitos estratégicos de la transformación tecnológica".

Juan José Prieto Verdejo, CEO de Innovasur, destacó que "la apertura de estas nuevas oficinas en Granada refuerza nuestra apuesta por Andalucía como un territorio estratégico para el desarrollo tecnológico. Desde aquí seguimos impulsando proyectos que contribuyen a modernizar los servicios públicos, generar empleo cualificado y fortalecer un ecosistema digital sólido y competitivo en la comunidad".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "el crecimiento de una empresa como esta en nuestra ciudad es una magnífica noticia para Granada, porque refuerza nuestro posicionamiento como polo tecnológico y de innovación en Andalucía".

"Que una compañía referente en el sector apueste por ampliar sus instalaciones aquí demuestra que Granada es hoy una ciudad atractiva para invertir, generar empleo cualificado y desarrollar proyectos de alto valor añadido", ha agregado.

PROYECTOS

En este contexto, Innovasur ha desarrollado en los últimos años proyectos tecnológicos de referencia en la provincia de Granada, entre los que destacan iniciativas en ciberseguridad para el Ayuntamiento de Granada, el convenio del proyecto 5G CityBrain, con desarrollos orientados al análisis de flujos de personas y a la detección de gases vinculados a la Zona de Bajas Emisiones, así como actuaciones para el análisis de flujos turísticos en el entorno del Albaicín.

La compañía ha participado también en el despliegue de puntos WiFi en la ciudad de Granada y en la transformación digital de la Diputación de Granada, acompañando a más de 150 municipios en procesos de modernización tecnológica a través del programa Kit Digital, con impacto directo en la mejora de la eficiencia y los servicios municipales.

Durante la visita a las instalaciones, los asistentes pudieron conocer las principales áreas operativas de la nueva oficina, entre las que destacan el Laboratorio Tecnológico, destinado a pruebas, validación y desarrollo de soluciones avanzadas; el Área de Ciberseguridad, orientada a la protección de infraestructuras y servicios críticos.

También, el Área de Ingeniería e Inteligencia Artificial, enfocada al diseño de soluciones basadas en analítica avanzada, automatización e innovación aplicada; y el Área de Desarrollo, donde se concentran los equipos responsables de la evolución y mejora continua de las soluciones tecnológicas de la compañía.

Las nuevas oficinas de Granada se integran en la hoja de ruta de Innovasur como un motor de crecimiento en innovación y empleo cualificado en Andalucía, reforzando su capacidad para atraer talento, ampliar equipos técnicos y dar respuesta a proyectos estratégicos en el ámbito tecnológico.