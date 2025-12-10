Innovasur se suma al Pacto Mundial de la ONU con su compromiso por la innovación responsable y sostenible

Imagen de archivo del Bootcamp de Ciberseguridad de la Fundación Innovasur - INNOVASUR

JAÉN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa andaluza Innovasur ha formalizado su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas para reforzar su compromiso por la innovación responsable y sostenible. De esta forma, se consolida su apuesta por una manera de hacer empresa basada en la ética, la transparencia y la sostenibilidad.

Con esta incorporación, la compañía, con sede en Geolit, en Mengíbar (Jaén), integra en su estrategia los diez principios del Pacto Mundial, que establecen estándares globales en materia de derechos humanos, condiciones laborales, medioambiente y buen gobierno.

Según se ha informado desde la empresa, la adhesión "representa un paso natural en la evolución de Innovasur, que durante los últimos años ha orientado su actividad hacia un modelo donde la tecnología y la sostenibilidad avanzan de forma conjunta".

La compañía trabaja para que sus soluciones en ciberseguridad, infraestructuras digitales, Inteligencia Artificial aplicada y servicios tecnológicos avanzados "generen impacto real en el territorio, contribuyendo a entornos más seguros, más eficientes y responsables con el entorno".

Como parte de esta visión, ha impulsado la Fundación Innovasur, que "actúa como un motor para el desarrollo del talento y la capacitación digital". La Fundación promueve vocaciones STEM entre jóvenes, impulsa programas especializados en ciberseguridad y competencias digitales, y fomenta proyectos que conectan a estudiantes, profesionales y empresas en un ecosistema orientado al crecimiento sostenible de Andalucía.

La compañía afronta esta nueva etapa reforzando su compromiso con la Agenda 2030 y trabajando para que la innovación continúe siendo una herramienta de progreso económico y social. La adhesión al Pacto Mundial se suma así a la hoja de ruta de Innovasur para "avanzar hacia un modelo empresarial más responsable, alineado con los retos globales y con las necesidades reales de administraciones, empresas y ciudadanía".