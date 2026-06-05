El Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén aborda la introducción del olivo en el Alto Guadalquivir

Intervención de la investigadora Eva Montes, durante las jornadas - UJA

JAÉN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén (UJA) ha organizado las I Jornadas de Arqueología de la Olivicultura. El objetivo ha sido acercar a la ciudadanía las investigaciones que se están llevando a cabo desde la arqueobotánica y la arqueología, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de los orígenes y la evolución, a lo largo de la historia, del legado que supone la cultura del olivar.

La coordinadora científica de este encuentro, la investigadora de la UJA Eva María Montes, ha explicado que estas jornadas han puesto el broche final al proyecto '¿Quién levantó los olivos? Arqueobotánica del Alto Guadalquivir', financiado por la Fundación BBVA a través de sus becas Leonardo.

De esta manera, esta primera edición ha tenido como eje central la introducción del cultivo del olivo en el Alto Guadalquivir, y además de presentarse los resultados del proyecto, se ha contado con la participación de especialistas que han abordado temas como las variedades de olivo y su historia, la tecnología empleada en la producción de aceite y la exportación del aceite bético en época romana.

En concreto, las jornadas han contado con la participación de: Angielina Belaj, investigadora del Ifapa --Centro Alameda del Obispo, Córdoba--, que ha abordado las variedades de olivo: historia, domesticación y diversidad de un cultivo mediterráneo.

Además, el investigador José Luis Serrano Peña, perteneciente al Grupo de Investigación 'Patrimonio Arqueológico de Jaén', ha ofrecido algunos apuntes sobre la tecnología de la producción de aceite en el Alto Guadalquivir en época romana.

Asimismo, Iván González Tobar, de la Universidad de Sevilla, se ha referido al aceite bético con destino Roma y las ánforas como vehículo de estudio. Por último, la propia Eva María Montes, del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA, ha sido la encargada de exponer los resultados del proyecto.