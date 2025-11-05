El Instituto Cervantes y la Universidad de Granada promocionarán la publicación científica en español

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado - UGR

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, han firmado este miércoles un convenio para el desarrollo de acciones relacionadas con la promoción del español como lengua académica y científica en el ámbito nacional e internacional.

Entre otros acuerdos, el documento promueve la organización conjunta de actividades destinadas a dar visibilidad al trabajo realizado en español en el ámbito científico, así como "promocionar conjuntamente publicaciones científicas en español mediante catálogos de revistas y acceso abierto", según ha informado el Instituto Cervantes en una nota de prensa este miércoles.

Asimismo, ambas instituciones trabajarán para "fomentar la creación de programas de enseñanza universitaria en español, incluyendo grados y posgrados, además de cursos de lengua y cultura española para extranjeros impartidos en español". La firma del acuerdo se ha hecho coincidir con la celebración de la primera jornada sobre el español académico y científico internacional, organizada por la UGR en Granada junto con la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas y la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado.

García Montero ha dado la conferencia plenaria de esta jornada, con el título 'Hablemos de ciencia'. El objetivo de este encuentro sobre sinergias para el fomento transnacional del español académico y científico internacional ha tratado de contribuir a "conocer y debatir" su situación actual, así como a "recoger las expresiones de interés de diversos organismos para encontrar sinergias que permitan fomentar su uso" en el ámbito hispanohablante, según apuntaba el Cervantes en una nota este pasado martes.

También en Granada este miércoles, el director del Cervantes ha abierto el programa del XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que se celebra los días 5, 6 y 7 de noviembre, con una ponencia en torno al papel de estos espacios como lugar de cultura, comunidad y ciudadanía activa.