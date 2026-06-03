El Instituto de Neurociencias de la UGR lanza un premio de 1.250 euros para jóvenes investigadores

Cartel del Premio de Investigación de la UGR. - UGR

GRANADA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Universitario de Investigación de Neurociencias Federico Olóriz de la Universidad de Granada ha abierto la convocatoria de su Premio de Investigación 2026.

La iniciativa está dirigida a investigadores predoctorales y postdoctorales que hayan obtenido el doctorado después del 31 de diciembre de 2022.

El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el viernes 5 de junio de 2026. El trabajo ganador recibirá una dotación económica de 1.250 euros y su autor podrá impartir una conferencia sobre el contenido de la investigación premiada.

Este premio busca reconocer el mejor trabajo original en neurociencias básicas o aplicadas que haya sido publicado en una revista científica entre los años 2023 y 2025.

El jurado valorará especialmente la calidad del estudio, su impacto y su repercusión en la comunidad científica. Podrán optar al galardón investigadores que se encuentren en etapa predoctoral y estén matriculados en un programa de doctorado.

También podrán participar investigadores postdoctorales, siempre que hayan recibido el título de doctor con posterioridad al 31 de diciembre de 2022.

El objetivo del premio es impulsar la excelencia científica entre las nuevas generaciones de especialistas en neurociencias. Además del reconocimiento académico, la persona ganadora recibirá una dotación económica única de 1.250 euros.

Como parte del premio, será invitada también a impartir una conferencia de carácter científico-divulgativo sobre el trabajo galardonado.

Esta actividad busca fomentar así la difusión del conocimiento generado en el campo de las neurociencias, tanto dentro como fuera del ámbito especializado.

Las solicitudes deberán presentarse a través del Registro Electrónico de la Universidad de Granada, utilizando el procedimiento denominado 'Solicitud genérica': https://sede.ugr.es/portal/procedimientos/Solicitud-generica....

La solicitud deberá ir dirigida al Instituto Universitario de Investigación de Neurociencias Federico Olóriz.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 30 días naturales desde la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada, finalizando el próximo viernes 5 de junio de 2026.