El Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente de Córdoba refuerza su infraestructura con un nuevo laboratorio

Autoridades y personal adscrito al centro, durante la inauguración del laboratorio en la sede del Iquema. - UCO

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (Iquema) de la Universidad de Córdoba (UCO) ha incorporado un nuevo laboratorio a sus instalaciones científicas, reforzando así las capacidades del centro para el desarrollo de una investigación de vanguardia, y compltando con el mismo la dotación de equipamiento científico prevista inicialmente para su nueva sede, inaugurada hace un año y ubicada en el Campus Universitario de Rabanales.

Según ha informado la UCO en una nota, la nueva infraestructura, dividida en tres equipos adaptados a finalidades concretas y a las distintas líneas de investigación del Iquema, "permitirá al personal investigador realizar una caracterización más exhaustiva de materiales mediante técnicas basadas en adsorción de gases".

En concreto, el laboratorio "facilitará un análisis más riguroso de ciertas propiedades texturales de los sólidos, como la microestructura, porosidad o el área superficial; propiedades relacionadas con sus funcionalidades como materiales absorbentes, catalíticos, fotoelectrónicos y electroquímicos y, en general, con su reactividad en cualquier tipo de medio".

Estas capacidades resultan "esenciales" para el desarrollo de investigaciones relacionadas con las áreas del Instituto y su estudio permitirá "fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación y generación de conocimiento en áreas estratégicas" para el centro, como la catálisis, la electroquímica o la fotovoltaica.

El laboratorio, que ha sido presentado este miércoles, ha recibido una financiación de 281.341,94 euros en el marco de la Convocatoria de Adquisición de Equipamiento Científico-Técnico 2024 de la Agencia Estatal de Investigación, cuya finalidad es proveer de equipamiento científico-técnico a los servicios comunes de investigación de las entidades, dotándolos de equipos de última generación y favoreciendo con ello su gestión especializada y el acceso generalizado a dichos servicios comunes por parte de los grupos de investigación.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y FONDOS

Tras la inauguración del nuevo espacio, el instituto ha celebrado un encuentro para hacer balance de su actividad durante el último año, que ha contado con la presencia de distintas autoridades universitarias, directores de cátedras y cerca de 70 personas adscritas a los distintos grupos de investigación que conforman el centro.

Tal y como ha relatado la secretaria del Instituto, María del Carmen Gutiérrez, durante la presentación de la memoria anual de actividades, el Iquema, durante este último año ha conseguido captar fondos de investigación por valor de 1.619.124,56 euros a través de convocatorias competitivas de proyectos nacionales e internacionales.

Además, el centro ha publicado durante este periodo un total de 185 artículos científicos, muchos de ellos con un elevado índice de impacto. A esto se suma que el instituto ha recibido durante el último año un total de 44 investigadores de otros países, reforzando así la internacionalización su internacionalización.

Otra de las novedades destacables del Iquema, que alcanza actualmente 61 proyectos de investigación vigentes, ha sido la implantación del sistema de tarifas de los servicios del instituto, que se ofrecen a toda la comunidad universitaria, para costear el mantenimiento del equipamiento científico.

Tal y como ha subrayado el director del centro, Luis Sánchez, el volumen de publicaciones del Iquema "es equiparable al de los mejores instintos dentro de este ámbito". Además, también ha resaltado el aumento de la masa social de la entidad y la entrada de personal joven investigador altamente cualificado. A pesar de ello, ha destacado que "es necesario continuar dando pasos para alcanzar la excelencia científica y seguir avanzando hacia el próximo plan estratégico".

La jornada, que ha contado, entre otras autoridades, con la presencia de la vicerrectora de Política Científica, María José Polo, y la decana de la Facultad de Ciencias, María del Carmen Ruiz, ha concluido con una conferencia a cargo del profesor de la UCO y catedrático de Química Orgánica, Francisco Romero, titulada 'Catálisis para la energía: del refino a la fotosíntesis artificial'.