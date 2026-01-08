Insur convoca Asamblea de Bonistas para la novación de su Bono de 30 millones de euros. - GRUPO INSUR

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Inmobiliaria del Sur, S.A. ("Insur") ha comunicado al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su filial Insur Promoción Integral, S.L.U. ("El Emisor"), sociedad cabecera de su negocio de promoción, ha convocado la Asamblea de Bonistas para someter a aprobación la novación del Bono emitido en MARF en diciembre de 2021, por importe de 30 millones de euros y vencimiento el 10 de diciembre de 2026.

Según han explicado desde Insur, la Asamblea se convoca con el fin de novar las condiciones de la Emisión ante la oportunidad que brinda actualmente el mercado inmobiliario en general y el de la promoción residencial en particular.

Se amplia de esta forma el uso de los fondos a activos y localizaciones en los que el Emisor y su Grupo operan en la actualidad, permitiendo la inversión parcial de los fondos del Bono a través de Joint Ventures --sociedades participadas por el Emisor e íntegramente gestionadas por este-- y ampliando el vencimiento de la misma hasta el 10 de diciembre de 2030.

Bestinver Securities ha sido mandatado como asesor financiero del Emisor en la novación, tras haber actuado como entidad coordinadora global y entidad colocadora del Bono emitido en diciembre de 2021.

SOBRE GRUPO INSUR

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.853 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 114.839 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 48.689 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.