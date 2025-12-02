Un interno en tránsito hacia otro centro penitenciario hiere a tres funcionarios de la cárcel de Albolote

Archivo - Cárcel de Albolote en una imagen de archivo - JUNTA / ARCHIVO

GRANADA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres funcionarios incluido un jefe de servicio del centro penitenciario de Albolote han resultado heridos tras las agresiones que recibían por parte de un interno que hacía noche este pasado lunes en esta prisión del área metropolitana de Granada en tránsito hacia otra.

Así lo han indicado en nota de prensa los sindicatos CSIF y CCOO y han confirmado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias, que han apuntado que este interno del módulo de ingresos en tránsito habría comenzado a gritar y alterarse en un momento determinado y cuando el jefe de servicio intentó rebajar la tensión por lo que, al activarse el traslado a aislamiento, le habría propinado una patada.

El funcionario habría caído entonces por una escalera. La alta agresividad que mostró el preso dejó heridas también en otros dos funcionarios, según han apuntado estas mismas fuentes.

En una nota de prensa, la CSIF, sindicato mayoritario en el centro penitenciario de Albolote, ha denunciado públicamente este martes esta nueva agresión por parte de este preso que se encontraba en la noche de este pasado lunes en tránsito, "solamente para pernoctar, desde el centro penitenciario Puerto (Cádiz) al de Brians (Barcelona)".

Según la información facilitada por los delegados sindicales de CSIF en la prisión granadina, este interno habría mostrado "un comportamiento desafiante y peligroso desde su llegada, exigiendo ver a su pareja, también interna, y amenazando a los funcionarios", a los que habría llegado a lanzar amenazas como "ya he matado a dos y no me importa uno más".

Ante esta actitud, el jefe de servicio acudió a la celda acompañado de varios funcionarios para intentar reconducir la situación. "Lejos de colaborar, el interno insultó, empujó y se encaró con el mando", han asegurado los delegados de CSIF, que han detallado que tras la caída este funcionario sufrió "una brecha en la cabeza con sangrado, así como latigazo cervical y abdominal".

Los otros dos funcionarios que también resultaron heridos, según la información facilitada por CSIF, "requirieron de atención sanitaria en urgencias debido a la gravedad de los golpes sufridos durante la reducción de dicho interno".

Para CSIF, este suceso es "una prueba más de la alarmante escalada de violencia que se vive en las prisiones españolas en la actualidad". En total, en lo que va de año, desde esta central sindical han indicado que en el portal de Transparencia del Ministerio de Interior se han contabilizado 504 agresiones a personal funcionario en los centros penitenciarios del país.

"Ante la falta de medios, de personal y de protección con la que los profesionales deben enfrentarse diariamente a internos extremadamente peligrosos, cada 17 horas y 24 minutos se produce una agresión a personal penitenciario en España", han añadido.

La organización sindical ha señalado que factores como "la masificación de la población reclusa, la escasez de profesionales, la nula separación interior y la falta de realismo por parte de los responsables han desembocado en una situación insostenible en el centro penitenciario de Albolote, que es uno de los más masificados del país con alrededor de 1.264 internos, una cuestión que complica la labor diaria y multiplica el riesgo de agresiones a la plantilla".

Por ello, CSIF Granada ha reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias medidas "contundentes, inmediatas y reales que garanticen la seguridad de los trabajadores de prisiones".

Por su parte, la delegada de CCOO en el centro penitenciario de Albolote, Cecilia Vargas, ha señalado en nota de prensa que el protocolo de actuación frente a las agresiones en prisiones, que ha dicho fue firmado por todas las organizaciones sindicales salvo por su sindicato, "no funciona".

"No funciona porque actúa una vez producida la agresión y no la previene, tampoco se presta ningún tipo de asistencia psicológica a las personas agredidas", ha advertido la delegada sindical de CCOO. Y es por ello que este sindicato ha reclamado que las agresiones deben de ser tratadas conforme a lo estipulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

CCOO ha incidido en que lleva años pidiendo que el de Albolote no sea un centro de tránsitos ya que hay prisiones "mejor ubicadas en Andalucía y con una plantilla más rejuvenecida".

Además de incidir en la gravedad de las lesiones del jefe de servicio, desde CCOO han detallado que los otros dos funcionarios también habrían recibido golpes del interno pero con lesiones menores (contusiones y morados).

También la Federación de Servicios a la Ciudadanía CCOO Granada ha afirmado que "no se trata de un hecho aislado ya que hace solo unas semanas otro interno golpeó fuertemente a un funcionario en la cara, rompiéndole la nariz y necesitando intervención quirúrgica".

Así, y tras detallar que "el agresor presentaba incompatibilidades en otras prisiones, por acumulación de incidentes regimentares (peleas y agresiones a otros internos y funcionarios)", ha denunciado públicamente "la masificación existente en el centro penitenciario, con 1.300 internos (300 más de su capacidad), así como la falta de persona del mismo".